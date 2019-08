Un giorno di pioggia a New York: trailer e poster italiano del film di Woody Allen

Svelati trailer e poster italiano di Un giorno di pioggia a New York, nuovo film di Woddy Allen, nei cinema italiani dal 10 ottobre.

Lucky Red ha svelato il poster e trailer italiano di Un giorno di pioggia a New York, nuovo film di Woody Allen la cui uscita italiana è fissata per il 10 ottobre.

Woody Allen torna alla commedia romantica e lo fa in grande stile. Sullo sfondo di una poetica New York, una coppia di giovani fidanzati è alle prese con improbabili incontri che cambieranno il corso di un weekend romantico, mandandolo in fumo.

Protagonisti di Un giorno di pioggia a New York sono le star Jude Law, Elle Fanning, Timothée Chalamet, Selena Gomez, Liev Schreiber, Suki Waterhouse e Kelly Rohrbach.

