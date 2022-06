Un giorno di pioggia a New York: la trama del film di Woody Allen, stasera su Rai3 in prima visione

Stasera su Rai3 alle 21:20 e in prima visione va in onda Un giorno di pioggia a New York, commedia diretta nel 2019 da Woody Allen, con Timothée Chalamet ed Elle Fanning.

La trama

Un giorno di pioggia a New York: Elle Fanning, Timothée Chalamet durante una scena del film

Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning) arrivano nella Grande Mela, dopo che la ragazza è riuscita a ottenere un'intervista con Roland Pollard (Liev Schreiber), un regista in crisi. I due ne approfittano per trascorrere un weekend insieme nella New York che avevano da sempre sognato nella sua bellezza.

Ma la sfortuna sembra perseguitarli. Oltre al brutto tempo, i due incapperanno in una serie di avventure e di particolari situazioni. Ashleigh, a caccia della notizia perfetta, si ritroverà costretta a boicottare l'invito del suo fidanzato che intendeva presentarla ai genitori, finendo per non trascorrere del tempo con lui ma piuttosto con il divo Francisco Vega (Diego Luna). Gatsby, invece, riceverà una parte in un film accanto alla seducente Shannon, che lo farà riflettere sul suo fragile rapporto con Ashleigh.