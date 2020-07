UltraPop Festival, 007 - No Time To Die protagonista in streaming su Twitch

Il film No Time to Die, l'ultima avventura di 007 con star Daniel Craig, protagonista su Twitch per l'UltraPop Festival: ecco gli ospiti!

No Time To Die sarà l'ultima avventura di Daniel Craig nei panni di 007 e per l'occasione l'UltraPop Festival dedicherà un intero appuntamento in streaming su Twitch alla saga e al film inedito, oggi a partire dalle 20:00 con Roberto Recchioni e Valentina Ariete.

Daniel Craig dirà addio all'iconico ruolo in occasione del cosiddetto Bond 25, film che sembra rivelerà non poche sorprese ai fan delle avventure dell'agente segreto. No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, annovera nel cast, oltre a Daniel Craig, anche Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain.

No Time To Die: Léa Seydoux e Daniel Craig in una foto del film

Durante un'intervista con Interview Magazine, il regista ha parlato del suo progetto, prima che questo venisse respinto, di ambientare alcune parti di No Time To Die nella mente di James Bond: "Ho avuto l'idea che questo film potesse essere ambientato tutto nella tana del villain dell'ultimo film. C'è questa scena in cui un ago penetra nella testa di James Bond, che dovrebbe fargli dimenticare tutto, e poi fugge miracolosamente da una bomba. E poi lui e Léa fanno saltare in aria il posto e continuano a salvare la giornata. Ero tipo: 'E se scoprissimo che tutto, fino alla fine dell'atto due, fosse stato nella sua testa?" L'uscita di No Time to Die è stata posticipata da aprile a novembre 2020, e in attesa di gustarci il nuovo film, tutti con noi su Twitch!

No Time to Die, il commento al trailer: l'inizio della fine per il Bond di Daniel Craig

