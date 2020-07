Tyler Rake guida la classifica dei 10 film originali più visti di Netflix con 100 milioni di visualizzazioni

Netflix ha svelato la classifica dei 10 film originali più visti sulla piattaforma streaming: al primo posto svetta Tyler Rake con 100 milioni di visualizzazioni.

I dati diffusi da Netflix vanno presi con le molle perché riguardano il numero di abbonati che ha guardato i primi due minuti di film e non l'opera nella sua totalità, ma sono comunque un indice importante dell'interesse degli utenti verso le pellicole prodotte dalla piattaforma streaming.

In cima alla classifica si piazza, dunque, l'action Tyler Rake, diretto da Sam Hargrave e interpretato dalla star Chris Hemsworth che ha debuttato ad aprile. Il film ha raccolto 99 milioni di visualizzazioni nel primo mese di permanenza su Netflix, 11 milioni di volte in più del secondo classificato, l'intrigante thriller Bird Box, con Sandra Bullock, che tanto ha fatto discutere fin dall'uscita a Natale 2018. Bird Box ha totalizzato 89 milioni di visite nel primo mese di permanenza. I sequel di Tyler Rake e Bird Box sarebbero attualmente in fase di sviluppo e visti i risultati questa non è certo una sorpresa.

Gli utenti Netflix amano l'azione visto che in terza posizione troviamo Spenser Confidential, con Mark Wahlberg, e dal rocambolesco action di Michael Bay 6 Underground. In sesta posizione spicca The Irishman, mafia movie di Martin Scorsese che ha ottenuto dieci candidature agli Oscar.

"Vogliamo distribuire un film di impatto ogni due settimane" ha dichiarato il capo dei film su Netflix Scott Stuber a Bloomberg. Per una persona è Tyler Rake, per un'altra è La Missy sbagliata."_

Come nota Bloomberg: "Tutti i primi 10 film sono usciti negli ultimi tre anni, la maggior parte nell'ultimo anno, il che ha senso se si considera che Netflix ha aggiunto 43,6 milioni di abbonati fin dall'inizio del 2019. Ogni nuova release può raggiungere un audience maggiore delle precedenti."

Di seguito la classifica completa dei 10 film originali più visti su Netflix: