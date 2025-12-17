Extraction: Omar Sy ritratto nella prima foto della serie spinoff Mercenary

Netflix ha condiviso la prima foto dal set che ritrae Omar Sy sul set di Mercenary: An Extraction Series.

Il progetto è stato ideato come spinoff dei film action con protagonista Chris Hemsworth.

La prima foto della serie

Gli episodi di Mercenary: An Extraction Series si sono concluse da pochi giorni in Irlanda e la produzione si sposterà ora in Marocco.

Nello scatto condiviso dalla piattaforma di streaming si può vedere Omar Sy, che ha già collaborato con Netflix in occasione di Lupin (di cui arriverà prossimamente la quarta stagione), mentre indossa degli abiti militari.

Mercenary: An Extraction Series, Omar Sy sul set

Nelle puntate si racconterà la storia di un mercenario che intraprende una pericolosa missione per salvare degli ostaggi in Libia. Il protagonista, intrappolato tra fazioni in guerra e killer spietati, dovrà prendere delle scelte importanti e affrontare delle profonde ferite emotive.

I realizzatori della serie

Glen Mazzara sarà showrunner e produttore esecutivo dello show insieme ai fratelli Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes e Chris Castaldi per AGBO, Sam Hargrave, Eric Gitter e Peter Schwerin.

Nel team di registi ci sono Louise Hooper (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere) e Tim Southam (Fondazione) che si occuperanno ognuno di quattro puntate.

Nel cast ci saranno inoltre Boyd Holbrook, Natalie Dormer, Waleed Zuaiter, Ed Speleers, Sacha Dhawan, Ross McCall, Pip Torrens, Sam Woolf, Michael Zananiri, Riyad Sliman, Muhannad Ben Amor, Aaron Heffernan, Jojo Macari, Theo Ogundipe ed Emma Appleton.

Il franchise di Extraction, in italiano intitolato Tyler Rake, ha preso il via nel 2020 con la regia di Sam Hargrave e, in futuro, arriverà anche un film spinoff intitolato Tygo prodotto in Corea del Sud e con star Lalisa Manobal (conosciuta come membro del gruppo Blackpink), Don Lee e Lee Jin-uk.