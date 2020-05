Tyler Rake, Chris Hemsworth ringrazia i fan: "Lo avete reso il film numero 1 al mondo" (VIDEO)

Chris Hemsworth, star di Tyler Rake, ha inviato un messaggio ai fan per ringraziarli degli ottimi dati di ascolto ottenuti dal film su Netflix.

Chris Hemsworth, la star di Tyler Rake, ha inviato un messaggio ai fan per ringraziarli dell'accoglienza riservata al film prodotto da Netflix e che ha permesso al progetto di essere il più visto in tutto il mondo.

L'attore ha pubblicato un post su Instagram per rivolgersi a tutte le persone che hanno già scelto di vedere l'action movie.

Nel video pubblicato online Chris Hemsworth dichiara: "Ciao ragazzi, come va? Spero stiate bene. Volevo semplicemente mandare un enorme grazie a tutte le persone che hanno guardato Tyler Rake, lo avete reso il film numero uno in tutto il pianeta attualmente, e sembra che sarà il film più visto di sempre su Netflix, situazione che è letteralmente strabiliante".

La star del film ha proseguito: "Siamo rimasti sorpresi dalla risposta e dal sostegno. Da parte mia, dei fratelli Russo, Netflix, del nostro regista Sam Hargrave, davvero grazie. Vi vogliamo bene".

Secondo i dati diffusi da Netflix, l'action movie è stato visto da circa 90 milioni di case nelle prime quattro settimane di presenza nel catalogo della piattaforma.

Il lungometraggio action Tyler Rake mostra l'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe nella parte di un mercenario che viene ingaggiato per salvare il figlio (Rudhraksh Jaiswal), che è stato rapito, di un noto criminale. La situazione porterà il protagonista interpretato da Chris Hemsworth a intraprendere un viaggio a Dhaka, Bangladesh, e a stringere un'amicizia improbabile con il ragazzo.

La regia è stata curata da Sam Hargrave e Tyler Rake è disponibile in streaming dal 24 aprile.