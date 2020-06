Chris Hemsworth: "L'allenamento per Tyler Rake è stato più duro di quello per Thor"

L'allenamento fisico richiesto da Chris Hemsworth per Tyler Rake è stato molto più intenso e variegato rispetto a quello per il personaggio di Thor.

Chris Hemsworth ha confessato che la preparazione fisica per il Tyler Rake è stata molto più faticosa di quella per il ruolo di Thor. Il muscoloso ne sa qualcosa di allenamento, ma per il ruolo del mercenario Tyler Rake ha faticato ben più del previsto.

Tyler Rake: Chris Hemsworth con Rudhraksh Jaiswal in una scena del film

Tyler Rake vede l'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe nella parte di un mercenario che viene ingaggiato per salvare il figlio di un noto criminale che è stato rapito. La situazione porterà il protagonista a intraprendere un viaggio a Dhaka, Bangladesh, e a stringere un'amicizia improbabile con il ragazzo.

Pur avendo una lunga esperienza di preparazione atletica per il ruolo di Thor, Chris Hemsworth, che si allena da otto anni col personal trainer Luke Zhocci, ammette di aver dovuto faticare ben più del previsto. La conferma arriva dallo stesso Zhocci:

"Preparare Chris per Tyler Rake è stato sorprendentemente intenso perché per altri ruoli, come ad esempio Thor, deve diventare molto più muscoloso. Stavolta abbiamo fatto test quotidiani sul suo fisico per metterlo in grado di interpretare gli stunts e si è preparato correndo molto. Ha fatto perfino allenamento subacqueo con i pesi. dovevamo essere pronti a tutti perché abbiamo coperto ogni attività, dal nuoto ai movimenti funzionali".

Netflix ha confermato il sequel di Tyler Rake che dovrebbe vedere il ritorno di Chris Hemsworth. L'attore ha specificato, però, che firmerà solo dopo aver letto la storia che potrebbe contenere flashback o essere un prequel per garantirne il ritorno.

Qui trovate la recensione di Tyler Rake, disponibile su Netflix.