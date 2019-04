Twilight: per Robert Pattinson la saga era "in anticipo sui tempi"

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Robert Pattinson è tornato a parlare della saga di Twilight definendola in anticipo sui tempi, soprattutto dal punto di vista musicale. L'attore, interprete del bel vampiro Edward nella saga teen romance, è tornato a parlare del successo delle pellicole nel corso del tour promozionale di High Life.

"Ho riguardato parte di The Twilight Saga: New Moon l'altro giorno, e ha una colonna sonora incredibile. Me lo ero dimenticato, ma le musiche erano in anticipo sui tempi".

La musica è parte integrante della saga di Twilight, soprattutto considerando che il target principale delle pellicole era il pubblico adolescente. Nella colonna sonora di New Moon troviamo brani come Meet Me on the Equinox dei Death Cab for Cutie e Possibility di Lykke Li. Oltre a concentrarsi sulla score dei cinque film della saga, Robert Pattinson si è fermato a riflettere sul fenomeno Twilight e sul successo che sta rivivendo tra le generazioni più giovani che lo stanno riscoprendo oggi.

"Sembra che gli adolescenti di oggi lo stiano riscoprendo e apprezzando. Sta vivendo una seconda onda di successo, il che è divertente. Credo che quando un'opera si trasforma in fenomeno di massa, qualcuno si infastidisca perché la trova ovunque e ne sente parlare dovunque. Adesso, però, è diventata un fenomeno retrò: la colonna sonora, i vestiti. E' tutto così fine anni '2000."

Periodicamente si torna a parlare della possibilità di un reboot di Twilight che vedrebbe Robert Pattinson pronto a fare ritorno. Per adesso non ci sono certezze, ma possiamo vedere l'attore inglese nel dramma sci-fi High Life e prossimamente in The Lighthouse, The King e Waiting for the Barbarians.

