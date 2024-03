Twilight: il reboot di Lionsgate sarà una serie animata

Nel corso della conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom, Lionsgate ha confermato che il vociferato reboot di Twilight di cui si era parlato un po' di tempo fa verrà realizzato ma sotto forma di serie animata.

La notizia di una serie televisiva di Twilight era stata diffusa fin dall'aprile dello scorso anno e, sebbene molti avessero ipotizzato che il progetto sarebbe stato realizzato in live-action, le ultime news indicano che la serie è sempre stata pensata per l'animazione. Al momento non è chiaro quale sarà lo stile d'animazione della serie Twilight, anche se vale la pena notare che la serie originale di libri ha generato tre graphic novel ispirate al mondo dei manga.

"Usciremo con la serie Twilight, una serie animata, credo che ci sarà molto interesse in questo senso", ha spiegato Burns.

Reboot o spin-off?

Al momento non è chiaro se la serie animata sarà un reboot completo del materiale di partenza di Stephanie Meyer, già trasformato in una saga di cinque film, o se sarà una derivazione ambientata nello stesso universo. La Meyer "dovrebbe essere coinvolta nell'adattamento televisivo", che al momento non ha ancora uno showrunner o un cast e una troupe annunciati.

Wyck Godfrey e l'ex co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group Erik Feig saranno i produttori esecutivi della serie.

Ci sarà anche un sequel?

L'ultima estensione della saga di Twilight è arrivata nel 2020, con la tanto attesa pubblicazione di Midnight Sun. Il romanzo, che presenta gli eventi di Twilight dal punto di vista di Edward Cullen, era stato originariamente concepito dalla Meyer durante la stesura della serie originale.

Dopo che il manoscritto di Midnight Sun è trapelato online nel 2008, la Meyer ha cancellato i piani iniziali per la pubblicazione del romanzo, per poi ritornare sulla sua decisione anni dopo. Chissà se Lionsgate deciderà di trasformare in film anche questa versione della storia.