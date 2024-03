Twilight, Kristen Stewart: 'Edward Cullen? L'avrei lasciato subito perché vuole controllare Bella'

Nei panni di Bella Swan, Kristen Stewart non ci avrebbe pensato due volte a lasciare su due piedi Edward Cullen perché vuole controllare le scelte della fidanzata. La star ribelle è tranchant nel giudicare i comportamenti del bel vampiro interpretato da Robert Pattinson nella saga teen che le ha regalato la fama.

Robert Pattinson e Kristen Stewart in una sequenza di Twilight

Ospite del podcast Not Skinny But Not Fat, Kristen Stewart spiega che si sarebbe liberata immediatamente di un compagno così invadente:

"Bella è disperata, pronta a rinunciare la sua esistenza pur di stare con Edward, è vero, ma lui cerca di controllare le sue scelte. Io avrei rotto con lui immediatamente".

Stewart spiega di fare riferimento al fatto che Edward inizialmente non era disposto a lasciare che Bella si unisse a lui come vampiro:

"Voglio dire, se dicessi, 'Ehi, voglio provarlo', e lui rispondesse, 'No, questo è solo per me', io risponderei, 'Beh, anche questo è solo per me. Tutta la mia vita. Senza di te'. Edward è incasinato, ma deve lasciare che una ragazza faccia le sue scelte".

Twilight: in arrivo il primo set LEGO ispirato alla saga

La lunatica Bella

Robert Pattinson e Kristen Stewart, protagonisti del film Twilight

Kristen Stewart ha interpretato Bella Swan in tutti e cinque film del franchise Twilight, che complessivamente hanno incassato 3,3 miliardi di dollari. Durante un'intervista con Rolling Stone, la Stewart ha ricordato di aver ricevuto critiche per la sua interpretazione cupa e lunatica, ma ha sottolineato che il rimuginare ha mantenuto la sua interpretazione di Bella fedele alla serie di libri. Alcuni dirigenti volevano che Bella fosse più vivace e con gli occhi brillanti, ma la Stewart semplicemente non era d'accordo.

"Lo studio stava cercando di realizzare un film per bambini. Non volevano quello che in realtà era il libro. Quando cazzo sorridono Bella e Edward? Mai!"