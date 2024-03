Twilight: il cast riunito all'Epic Cons di Chicago, il 'ritratto di famiglia' per testimoniare l'evento

Riunione di famiglia per i Cullen! Gran parte del cast di Twilight si è riunito all'Epic Cons Chicago durante il fine settimana, più di un decennio dopo l'uscita del quarto e ultimo film della saga, Breaking Dawn - Parte 2 (2012).

Nikki Reed (Rosalie Hale), Ashley Greene (Alice Cullen), Kellan Lutz (Emmett Cullen), Jackson Rathbone (Jasper Hale) e Peter Facinelli (Carlisle Cullen) hanno celebrato la loro riunione al Navy Pier's Festival Hall scattando un divertente "ritratto di famiglia". La foto mostra ciascuno dei membri del cast in posa di fronte a uno sfondo blu.

"Ho portato i bambini al centro commerciale per un ritratto di famiglia. #Twilight Adoro questa congrega", ha scritto Peter Facinelli, 50 anni, su Instagram. La stessa foto è stata condivisa anche da Jackson Rathbone il quale ha scritto semplicemente: "Credo di aver visto un Eggward". Anche Kellan Lutz ha incluso la foto sulla sua pagina Instagram, scrivendo: "Adoro trascorrere del tempo in famiglia".

The Twilight Saga - New Moon, Taylor Lautner: "Mi volevano sostituire con un attore più muscoloso"

Il cast di Twilight, guidato da Kristen Stewart nei panni di Bella Swan, Robert Pattinson in quellidi Edward Cullen e Taylor Lautner nei panni di Jacob Black, si è riunito più volte nel corso degli anni e si trova spesso a parlare del tempo trascorso sul set della serie di film romantici sui vampiri.

A gennaio, Taylor Lautner, che ora ha 32 anni, è apparso nel podcast Call Her Daddy dove ha affrontato il tema scottante della rivalità tra Team Edward e Team Jacob tra i fan.

Alla domanda su come lui e Pattinson, 37 anni, gestissero la rivalità in quel momento, ha risposto: _"Penso che sia stata dura. Non so per lui, ma almeno per me sicuramente, specialmente a quell'età in cui i tuoi sentimenti vengono feriti anche quando non dovrebbero. Ma a volte è difficile non farlo." _