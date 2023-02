Tulsa King 2: lo showrunner abbandona la serie con Sylvester Stallone a causa di differenze creative

Terence Winter non sarà più showrunner della seconda stagione di Tulsa King, lo scrittore avrebbe abbandonato l'incarico per via di divergenze creative col creatore della serie Taylor Sheridan.

Winter si concentrerà su altri progetti, tra cui una serie in streaming top-secret con Martin Scorsese e una serie limitata sulla storica impresa dei New York Mets nel 1986. La ricerca di un nuovo showrunner per la seconda stagione di Tulsa King è attualmente in corso.

Secondo alcune fonti riportate da Deadline, l'uscita di Terence Winter da showrunner deriva da differenze creative. Come evidente dall'intervista di Deadline con Winter prima della premiere di novembre di Tulsa King, lui e Taylor Sheridan, ideatore della serie, avevano visioni diverse per la storia e il personaggio principale.

Rinnovato per una seconda stagione, Tulsa King segue il boss della mafia di New York Dwight "The General" Manfredi (Sylvester Stallone) subito dopo essere stato rilasciato dalla prigione dopo 25 anni. Manfredi viene inviato a Tulsa, Oklahoma, peer avviare nuove imprese criminali. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere in mente il suo interesse, Dwight costruisce lentamente una nuova squadra formata da personaggi improbabili, dando vita a una fruttuosa impresa, m il pericolo è sempre in agguato.

Come rivela la nostra recensione della prima stagione di Tulsa King, fanno parte del cast anche Andrea Savage, Martin Starr, Jay Will, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, A.C. Peterson, Garrett Hedlund e Dana Delany.