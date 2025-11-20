Tulsa King 4: la serie con Sylvester Stallone torna in produzione, ma ha un enorme problema

La nuova stagione di Tulsa King entra in fase di produzione, ma per la serie capitanata da Sylvester Stallone i guai non finiscono.

Come ricorda Variety, è notizia recente il licenziamento di 26 membri della troupe e come se non bastasse manca ancora uno showrunner ufficiale per la quarta stagione, già in lavorazione ad Atlanta.

Secondo varie fonti, Scott Stone, responsabile di produzione presso 101 Studios, lo studio che produce Tulsa King, sarebbe diventato "di fatto" lo showrunner. Pare che Stone stia lavorando a stretto contatto con i responsabili di produzione Rebecca Rivo e Christian Agypt nella gestione della serie, anche se nessuno dei tre è coinvolto nella scrittura o nella regia.

Sylvester Stallone in una scena di Tulsa King

La serie con Stallone prosegue senza showrunner

Freddie Poole, coordinatore degli stunt di Tulsa King, avrebbe riferito a Variety una conversazione avuta con Stone tra la terza e la quarta stagione.

"Stone mi ha detto, 'Non avremo uno showrunner. Lo showrunner è 101'. E io ho alzato un sopracciglio a quella frase" ha raccontato. "Quella era la mia condanna definitiva. A quel punto ho capito che era meglio iniziare a pensare a me stesso."

Poole era uno dei 26 membri della troupe che sono stati licenziati e infine sostituiti pochi giorni prima dell'inizio delle riprese della quarta stagione. Lavoravano in diversi reparti, tra cui fonica, stuntman, addetti ai trasporti e acconciature. Nessuno dei membri licenziati aveva accordi per la quarta stagione e non è raro che una serie cambi parte della sua troupe tra una stagione e l'altra. Ma coloro che sono stati licenziati hanno rivelato di aver appreso la notizia dell'allontanamento solo dopo aver visto circolare annunci di ricerca personale per il loro ruolo sul set.

"Il modo in cui è stato fatto è stato semplicemente poco professionale", ha detto Poole. "Ad alcune di queste persone è stato detto di lasciare la loro attrezzatura sul set dopo la terza stagione e poi, una settimana prima delle riprese, è stato detto loro che non avevano più un lavoro. Penso che sia stato davvero scoraggiante".

Dana Delany in una scena di Tulsa King 2

Una serie travagliata dietro le quinte

Terence Winter, showrunner della prima stagione di Tulsa King, ha abbandonato la produzione prima della seconda stagione dopo aver contribuito come sceneggiatore e produttore esecutivo. Già per la seconda stagione la serie è stata priva di showrunner ufficiale, anche se alcune fonti sostengono che il produttore esecutivo e regista Craig Zisk abbia ricoperto in gran parte il ruolo.

Per la terza stagione è stato nominato showrunner Dave Erickson, già collaboratore di Taylor Sheridan in Mayor of Kingstown. Tuttavia, gli screzi con Sylvester Stallone avrebbero generato tensioni sul set, spingendo Stallone a invocare il ritorno di Terence Winter, il quale ha fatto ritorno per la quarta stagione, ma in veste di capo sceneggiatore e produttore esecutivo. Secondo diverse fonti, Winter starebbe dirigendo la writer's room a Los Angeles, ma non la produzione ad Atlanta, né trascorrerà molto tempo sul set in base a un accordo stipulato prima del suo ritorno nella serie. Vedremo come proseguirà la lavorazione senza una guida forte sul set.