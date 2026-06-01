I Cesaroni, è un addio? Stasera su Canale 5 il gran finale della stagione 7

Ironia della sorte, la stagione 7 de I Cesaroni era stata pure chiamata "Il ritorno". E in effetti non si può dire che la famiglia più romana della TV non sia tornata nella sua "sede" storica, Canale 5. Il problema è che si è trattato di un ritorno che a una parte di spettatori ha fatto rimpiangere il non essersi fermati alla stagione 6, e di cui l'altra parte si è difficilmente accorta, considerando gli ascolti.

Ragion per cui, la puntata in onda stasera su Canale 5 (in quel solito orario imprecisato entro le 22:00) dovrebbe essere proprio il gran finale di serie.

Per chi ha perso gran parte delle nuove avventure di Giulio Cesaroni e famiglia niente paura: a partire da domani, martedì 2 giugno, l'intera stagione 7 sarà visbile in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity. Per chi spera nella stagione 8: le cose sono al momento un po' complicate.

Le anticipazioni complete dell'ultima puntata

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Intanto un'informazione importante: come già anticipato una settimana fa, stasera verranno trasmessi due episodi e non uno solo, come successo nelle scorse settimane. Con orario realisticamente previsto alle 22:00, I Cesaroni 7 faranno dunque compagnia al pubblico ben oltre la mezzanotte.

Al centro della trama c'è Marco, sempre più schiacciato dal peso di quanto accaduto a Milano. Fortunatamente ha capito che non può tirarsi indietro, e quindi decide di raccontare tutto alla compagna. Virginia, dal canto suo, prende una decisione destinata a cambiare gli equilibri della famiglia: accetta uno stage nel ristorante dello chef Luganelli e lascia la Garbatella e casa Cesaroni.

Una partenza che porta con sè tensioni e interrogativi. Marco si chiude in sé stesso e sceglie di non confidarsi nemmeno con Giulio, mentre in casa il clima si fa sempre più pesante. Tuttavia il padre comprende subito che qualcosa non va. L'atteggiamento del figlio e il comportamento insolito di Carlo gli fanno capire che dietro quel silenzio si nasconde una verità molto più grave del previsto.

Determinato a capire cosa stia succedendo, Giulio si rivolge proprio a Carlo, che alla fine decide di raccontargli tutto. A quel punto l'uomo corre da Marco, lasciando temporaneamente la gestione della bottiglieria a Carlo e Livia, con l'aiuto di Adriano. Come se non bastasse, però, un controllo della Guardia di Finanza rischia di mettere ulteriormente in difficoltà l'attività, costringendo Giulio e Livia a valutare ogni possibile soluzione.

Nel frattempo anche Walter è pronto a raggiungere Virginia. Il suo obiettivo è ottenere il perdono della donna dopo le bugie raccontatele ma è anche pronto a confessarle ciò che prova davvero.

Non è però l'unico ad aver preso questa decisione... Anche Marco parte per raggiungerla e quando arriva si trova davanti a una scena inattesa: Virginia e Walter sono insieme nella stessa stanza. Una situazione destinata a complicare ulteriormente un quadro già molto delicato, mentre Giulio si ritrova diviso tra i problemi familiari e quelli lavorativi.

I Cesaroni 8 si farà?

I Cesaroni: una foto della nuova stagione

Molto difficile al momento avere risposte certe a questa domanda. La stagione 7 non è andata come Mediaset si aspettava. Pur avendo esordito con un ottimo 22,6% di share, ha perso un milione di spettatori tra la prima e la seconda puntata, crollando al 13% di share con il sesto appuntamento.

Con queste prospettive pare impossibile che Mediaset possa ordinare nuovi episodi ma una flebile speranza esiste e si chiama streaming. Da domani infatti la stagione completa sarà disponibile su Mediaset Infinity, mentre il 15 giugno approderà su Netflix.

Qualora i dati delle visualizzazioni dovessero invertire la tendenza degli ascolti televisivi, è possibile che Mediaset, o addirittura Netflix, possano decidere di regalare nuove avventure alla famiglia Cesaroni?

Come dichiarato da Claudio Amendola al Secolo XIX: "Queste decisioni si prendono sempre a giochi fatti. Vedremo".