Tulsa King, la serie spin-off con Samuel L. Jackson ha un nuovo titolo

Il prossimo spin-off di Tulsa King realizzato da Taylor Sheridan per Paramount+ e con Samuel L. Jackson protagonista, ha ricevuto ufficialmente un nuovo titolo dopo che la serie era precedentemente nota come NOLA King.

Samuel L. Jackson nel finale di Secret Invasion.

Il titolo della serie con Samuel L. Jackson

Dopo aver subito una revisione creativa, lo spin-off adesso è intitolato ufficialmente Frisco King.

Questo perché, inizialmente, lo show sarebbe dovuto essere ambientato a New Orleans con una sceneggiatura pilota scritta da Dave Erickson. Invece, lo spin-off sarà ora ambientato a Frisco, in Texas (da cui il nuovo titolo), con Sheridan che scriverà tutti gli otto episodi.

Erickson, che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di showrunner nella nuova serie, ha lasciato il progetto a luglio. Sono attualmente in corso i casting per lo spin-off, le cui riprese inizieranno a fine marzo a Fort Worth, in Texas, dove Sheridan e il suo collaboratore David C. Glasser hanno aperto lo scorso anno un campus di produzione con il sostegno della Paramount.

Cosa racconta il nuovo spin-off

I dettagli della trama non sono ancora stati rivelati, ma esattamente come Tulsa King, anche Frisco King sarà un crime drama nel solco del genere gangster-drama: si esploreranno ambienti criminali americani, dinamiche di potere, alleanze e tradimenti sullo sfondo di una città nuova per il franchise.

Lo spin-off non è solo un'altra storia nel mondo di Tulsa King, ma una sorta di espansione narrativa che segue un altro personaggio "re" del crimine in un nuovo territorio, con Jackson al centro della scena e Sheridan alla guida creativa.

Tulsa King; un primo piano di Sylvester Stallone

C'è spazio per un ritorno di Sylvester Stallone?

Anche se una sua partecipazione allo spin-off non è ancora stata confermata, ci sono le premesse per una sua incursione nella nuova storia. Stallone, che interpreta Dwight "The General" Manfredi in Tulsa King, figura tra i produttori esecutivi di Frisco King e quindi non è da escludere un suo potenziale ritorno, anche solo per un cameo.

Fino all'arrivo di un annuncio ufficiale, Stallone sarà impegnato nelle riprese della quarta stagione di Tulsa King, che come le altre disponibili approderà in streaming su Paramount+.