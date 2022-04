Troppo Cattivi - The Bad Guys primo al box office USA, The Northman delude con solo 12 milioni

Troppo Cattivi - The Bad Guys debutta in prima posizione al box office USA, tra le new entry solo quarto The Northman, con 12 milioni, seguito da The Unbearable Weight of Massive Talent con Nicolas Cage.

La prima posizione di Troppo Cattivi - The Bad Guys al box office USA, conferma la tendenza del successo di incassi dei film d'animazione e per famiglie mentre il debutto dell'atteso The Northman delude le aspettative con incassi che non superano i 12 milioni di dollari. Qui trovate la recensione di Troppo Cattivi - The Bad Guys, che apre con 24 milioni di incasso da 4.008 sale e una media per sala di 5.975 dollari.

Stabile in seconda posizione Sonic 2 - Il Film, pellicola ispirata al popolare videogame che vede protagonista lo scatenato riccio blu che, con 15,6 milioni di incasso, arriva a 146,2 milioni in tre settimane. Come svela la nostra recensione di Sonic 2 - Il film, nel film, ispirato a un popolarissimo videogame, Sonic, Knuckles, Tails e il dottor Robotnik saranno coinvolti in un'epica lotta per il Master Emerald e per il potere che questo possiede.

Animali Fantastici - I segreti di Silente passa dal primo al terzo posto con 14 milioni che lo portano a un totale di 67,1 milioni. Qui la nostra recensione di Animali fantastici - I segreti di Silente, nuova avventura prequel di Harry Potter dedicata al magizoologo Newt Scamander.

Debutto davvero fiacco per The Northman. Tante le aspettative per l'epopea della vendetta vichinga di Robert Eggers interpretata da un cast all star che incassa solo 12 milioni da 3.234 sale, con una media per sala di 3.800 dollari. Come anticipa la recensione di The Northman, Alexander Skarsgård interpreta un principe vichingo che va a caccia dell'uomo che ha ucciso suo padre sotto i suoi occhi da ragazzino in una vicenda brutale e inquietante. Nel cast Nicole Kidman, Bjork, Anya Taylor-Joy e Ethan Hawke.

Nicolas Cage interpreta se stesso in The Unbearable Weight of Massive Talent, divertissement metacinematograficco che apre in quinta posizione e incassa 7 milioni da 3.000 sale, con una media per sala di 2.349 dollari.