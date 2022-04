The Northman: svelati la dieta e l'allenamento di Alexander Skarsgård per prepararsi alle riprese

Il modo in cui si è preparato fisicamente Alexander Skarsgård per le riprese di The Northman, per cui ha dovuto aumentare la sua massa muscolare, è stato svelato.

L'attore ha collaborato con il personal trainer Magnus Lygdback, che lo aveva già seguito prima del lavoro sul set del film La leggenda di Tarzan.

Lygdback è famoso per aver aiutato James McAvoy a recitare in Glass e poter contorcere il proprio corpo in modo disturbante. L'allenatore ha lavorato con Alexander Skarsgård utilizzando in parte la stessa tecnica che chiama "manipolazione posturale".

Parlando di The Northman, Lygdback ha raccontato: "Pensando a questo personaggio, i suoi animali come spirito guida sono un orso e un lupo che sono stati fonte di ispirazione per la struttura muscolare e i movimenti di Alexander. Il lupo è davvero agile e poi in questo vichingo c'è la massa di un orso. Si può dargli un solo sguardo e spaventarsi".

L'attore è andato in palestra sei volte a settimana per tre mesi in vista dell'inizio della produzione previsto per marzo 2020, proseguendo però la preparazione per altri tre mesi a causa del posticipo dell'inizio delle riprese a causa del COVID. Le sessioni di allenamento duravano solo un'ora perché sostiene che dopo quel periodo di tempo si creino più danni che miglioramenti al proprio fisico: "Un'ora al giorno, sei giorni a settimana. Durante le riprese, cinque giorni a settimana".

Per preparare il fisico Lygdback utilizza tecniche ibride che comportano l'uso di bande elastiche e pesi, oltre a lancio di pesi ed esercizi ideati per preparare il fisico ad arrampicarsi: "Sapevamo che avrebbe dovuto muoversi molto, correndo e lanciando un'ascia, quindi abbiamo prestato molta attenzione alle spalle e alle anche".

La dieta di Skarsgård prevedeva circa 3.700 calore ogni giorno suddivise in cinque pasti che si svolgevano ogni 2-3 ore per mantenere alta l'energia e accelerare il metabolismo. L'attore poteva comunque concedersi delle giornate in cui mangiare quello che voleva oltre agli alimenti consigliati dal personal trainer. La star, ad esempio, mangiava spesso a colazione quattro uova e uno snack proteico.