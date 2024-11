The Bad Guys 2: Natasha Lyonne si unisce alla banda di criminali nel sequel DreamWorks

È stato appena diffuso il trailer ufficiale di The Bad Guys 2, che vede come protagonisti Natasha Lyonne, Sam Rockwell e Marc Maron.

I cattivi sono tornati. In un nuovo trailer di The Bad Guys 2, gli ex fuorilegge criminali che hanno cercato di trovare il loro posto in società come bravi ragazzi si ritrovano coinvolti in "un ultimo lavoro" guidato da una squadra tutta al femminile.

Parlando con Variety del sequel, il regista Pierre Perifel ha detto che il primo film lasciava davvero l'opportunità di esplorare altri aspetti: "Abbiamo lasciato i cattivi come se stessero cercando di essere buoni. Hanno pagato il loro debito con la società e stanno per essere rilasciati dalla prigione, e c'è un intero arco successivo in cui sono pronti per essere accettati dalla società".

Chi sono i protagonisti del secondo capitolo?

Il cast originale torna a dare voce alla banda di animali: l'ex borseggiatore Mr. Wolf (Sam Rockwell), Mr. Snake (Marc Maron), Mr. Shark (Craig Robinson), Mr. Piranha (Anthony Ramos) e l'esperta hacker Ms. Tarantula (Awkwafina). Al cast vocale si aggiungono Natasha Lyonne, Danielle Brooks e Maria Bakalova.

Perifel spiega che il capo della banda è doppiato da Lyonne, che interpreta un leopardo delle nevi. La descrive come un "lupo 2.0". "È super intelligente, super forte, più cool e più giovane di Mr. Wolf. Il suo secondo in comando è un cinghiale. È l'opposto di Kitty, un personaggio più grande e con un cuore tenero, ma con un'energia infantile". E continua:"L'ultimo personaggio è un corvo. È molto asciutta e sarcastica, e il suo umorismo è molto intenso".

Basato sui libri di Aaron Blabey, Perfel e il produttore Damon Ross annunciano che il pubblico potrà aspettarsi un'azione animata alla "James Bond" e alla "Mission: Impossible".

"È un'opportunità per i nostri personaggi di uscire da Los Angeles". Aggiunge Ross: "Il genere dei libri è saltato e abbiamo giocato nello spazio di 'Ocean's Eleven'. Ora abbiamo la possibilità di alzare la posta in gioco, sia per quanto riguarda l'azione, sia per quanto riguarda le puntate e le scene, e di entrare in 'Mission: Impossible'. Nessuno sa fare le scenografie meglio del franchise di Mission: Impossible. Abbiamo fatto una strizzatina d'occhio non troppo velata a questo genere".