Troppo cattivi - The Bad Guys: la data di uscita su Netflix e le prime immagini del film prequel

Netflix ha svelato quando debutterà il film animato ideato come prequel di Troppo Cattivi - The Bad Guys, condividendo anche le prime immagini.

Troppo Cattivi - The Bad Guys avrà un film prequel in arrivo il 30 novembre su Netflix, intitolato A Very Bad Holiday.

Il progetto riporterà sugli schermi i personaggi del lungometraggio che ha incassato oltre 250 milioni in tutto il mondo.

I dettagli del prequel

La commedia animata di DreamWorks Animation si basa sulle graphic novel bestseller di Aaron Blabey e il prequel di Troppo Cattivi - The Bad Guys è ambientato nel periodo delle feste.

La mattina di Natale viene infatti considerata perfetta per compiere dei crimini, visto che tutti sono impegnati ad aprire i regali. Quando Natale viene inaspettatamente cancellato, i protagonisti devono fare l'impensabile: dare nuova linfa allo spirito natalizio donando, invece che prendendo.

Il cast di doppiatori della versione originale è composto da Michael Godere, Ezekiel Ajeigbe, Raul Ceballos, Chris Diamantopoulos, Mallory Low, Zehra Fazal, Keith Silverstein, e Kari Wahlgren.

Alla regia del film c'è Bret Haaland.

Troppo Cattivi: un'immagine del film prequel

La sinossi del primo film

Non ci sono mai stati cinque amici così noti come i Troppo Cattivi - l'affascinante borseggiatore Mister Wolf (Andrea Perroni), Mister Snake lo scassinatore che le ha viste tutte (Edoardo Ferrario), il gelido maestro del travestimento Mister Shark (Francesco De Carlo), il "muscoloso" Mister Piranha (Valerio Lundini) e l'hacker esperta dalla lingua tagliente Miss Tarantola (Margherita Vicario), alias "Web". Ma quando, dopo anni di innumerevoli rapine ed essendo i criminali più ricercati al mondo, la banda viene finalmente catturata, Mister Wolf decide di fare un patto (che non ha intenzione di mantenere) per salvarli tutti dalla prigione: i Troppo Cattivi diventeranno buoni. Sotto la guida del loro mentore, il professor Marmellata (Saverio Raimondo), un arrogante (ma adorabile!) porcellino d'india, i Troppo Cattivi fingeranno davanti al mondo di essersi trasformati in buoni. Lungo la strada però, Mister Wolf inizia a capire che fare del bene per davvero può dargli ciò che ha sempre segretamente desiderato: l'accettazione. Così quando in città arriva un nuovo cattivo, riuscirà Mister Wolf a convincere gli altri membri della banda a diventare... Buoni?