Toy Story 4: apertura record da 118 milioni al box office USA

L'uscita di Toy Story 4 porta una boccata d'ossigeno al botteghino estivo: primo al box office USA con 118 milioni da 4.575 sale, con una media per sala di 25.792 dollari, il film d'animazione Disney/Pixar è la più alta apertura per un film della saga di Toy Story. Tra i record segnati, Toy Story 4 è il solo film della stagione estiva americana ad aver superato i 100 milioni di incasso nel primo weekend (Aladdin ha aperto incassando 91 milioni, ma ha superato i 100 milioni visto che è uscito in un weekend festivo composto da 4 giorni). Se si includono Toy Story 4 e Aladdin, Disney vanta finora le quattro più alte aperture del 2019, le altre due sono Avengers: Endgame e Captain Marvel). A livello internazionale, Toy Story 4 ha incassato 120 milioni per un totale di 238 milioni globali (qui trovate le nostre prime impressioni su Toy Story 4).

Altro importante debutto, alle spalle di Toy Story 4, è quello dell'horror La bambola assassina, reboot della saga cult incentrata sulla perfida bambola Chucky. Aubrey Plaza veste i panni di una madre che regala a suo figlio una bambola per il suo compleanno, senza essere a conoscenza della sua natura sinistra. Nel reboot gli eventi non saranno però legati a una possessione demoniaca: il chip che controlla la bambola viene sabotato conferendo al giocattolo una capacità di apprendere illimitata e permettendogli di utilizzare la violenza. Il giocattolo diventa così quello che tutti noi conosciamo come Chucky, la bambola assassina. Qui la recensione di La bambola assassina, che incassa 14 milioni da 3.007 sale, con una media per sala di 4.674 dollari.

Stabile in terza posizione il film Disney Aladdin che raccoglie altri 12,2 milioni, per un totale di 287,5 milioni. Rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell'incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica (qui potete leggere la recensione di Aladdin.

In discesa libera Men in Black International, reboot impreziosito da due nuovi agenti del MIB che hanno i volti di Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Il nuovo capitolo del franchise non incide al botteghino raccogliendo altri 10,7 milioni che lo portano a un totale di 52,6 milioni.

Pets 2 - Vita da animali scivola in quinta posizione. Il sequel animato prodotto da Illumination Entertainment racconta le nuove avventure dei simpatici cuccioli capitanati da Max impegnati in una nuova avventura che li vedrà percorrere ancora una volta le strade della città combinandone di tutti i colori, come potete leggere nella nostra recensione di Pets 2 - Vita da animali. Supercast vocale per Pets 2 - Vita da animali che incassa altri 10,2 milioni arrivando a un totale di 117,5 milioni.