Top Gun: Maverick, Tom Cruise arriva alla premiere a bordo di un elicottero (VIDEO)

Tom Cruise è atterrato su una portaerei al porto di San Diego in elicottero per recarsi alla premiere mondiale di Top Gun: Maverick.

Tom Cruise è arrivato alla premiere mondiale di Top Gun: Maverick, che si è tenuta poche ore fa a San Diego, a bordo di un elicottero, come mostra un video dell'evento pubblicato sui social media da Hollywood Reporter.

Tom Cruise è atterrato con l'elicottero sul ponte della USS Midway, l'iconica portaerei della Marina attraccata a San Diego, prima di dirigersi alla premiere di Top Gun: Maverick. In un primo tempo in molti hanno creduto che fosse lui stesso a pilotare il velivolo, ma ET avrebbe specificato che stavolta l'attore non era ai comandi.

Tom Cruise è apparso per la prima volta nel ruolo dell'aviatore Pete "Maverick" Mitchell in Top Gun di Tony Scott nel 1986. 36 anni dopo, l'attore 59enne ritorna in Top Gun: Maverick di Joesph Kosinski insieme ai nuovi arrivati ​​nel franchise Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, Monica Barbaro e Miles Teller, che interpreta Bradley "Rooster" Bradshaw, il figlio di Nick "Goose" Bradshaw (Anthony Edwards), morto nel film originale. Val Kilmer ritorna anche nei panni di Tom "Iceman" Kazansky dall'originale Top Gun.

Tom Cruise è un pilota certificato con ore e ore di esperienza di volo. In Mission: Impossible - Fallout, oltre a pilotare un elicottero in un inseguimento, è anche saltato da un aereo. Il divo è famoso per eseguire le sue acrobazie che sfidano la morte e persegue il massimo realismo, spingendo anche i colleghi a duri addestramenti come accaduto per Top Gun: Maverick. Dopo la premiere mondiale, Top Gun: Maverick vedrà lanciato come evento speciale al Festival di Cannes 2022 in una giornata che vedrà la presenza di Tom Cruise sulla Croisette. Nel frattempo, le prime reazioni della critica USA parlano di Top Gun: Maverick come di uno dei migliori film dell'anno.