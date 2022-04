Top Gun: Maverick, le prime reazioni sostengono che sia il miglior film dell'anno e molto emozionante

Le prime reazioni dei critici alla visione di Top Gun: Maverick sono piene di entusiasmo e c'è chi pensa otterrà una nomination agli Oscar come Miglior Film.

Top Gun: Maverick è stato proiettato al CinemaCon e le prime reazioni sono molto positive e piene di entusiasmo.

I giornalisti presenti all'evento della Paramount hanno infatti potuto vedere in anteprima il film con star Tom Cruise prima della proiezione che si svolgerà al Festival di Cannes.

Tra i primi commenti si dichiara che Top Gun: Maverick è il "blockbuster perfetto" e "incredibile in ogni modo pensabile".

Il sequel ha raccolto l'entusiasmo di Erik Davis di Fandango che ha scritto: "Penso di aver pianto per tutto il film. Ho amato il cast ed è un'altra performance destinata a diventare un classico di Tom Cruise".

Jeff Sneider del Los Angeles Magazine ha invece scritto: "Top Gun: Maverick è il blockbuster perfetto. Non solo propone delle incredibili scene aeree di combattimento, ma ho davvero pianto, è così emozionante. E chiamatemi pazzo, ma penso che otterrà una nomination come Miglior Film il prossimo anno. Non solo è così buono, è davvero un buon film".

Il critico Scott Menzel ha invece dichiarato: "Entusiasmerà i fan del film originale e riuscirà a ottenerne di nuovi. Anche se la trama dipende davvero dal film originale, penso che sia migliore dell'originale per quasi ogni aspetto".

Steven Weintraub di Collider ha espresso il suo entusiasmo per la fotografia e le scene d'azione, oltre a lodare l'interpretazione di Tom Cruise, Miles Teller e Glen Powell. Il giornalista ha aggiunto: "Questo è il tipo di film che vuoi vedere sul più grande schermo possibile".

Tra i commenti dei critici si sottolinea quanto il film sia in grado di soddisfare gli spettatori anche se risulta prevedibile e ha una struttura quasi identica all'originale, oltre a risultare interessante dal punto di vista geopolitico.

Drew Taylor di The Wrap, invece, lo considera il miglior film dell'anno e sostiene che il risultato sia epico, intimo, riesca a spezzare il cuore ed emozioni, migliore rispetto a quanto ci si possa aspettare.

Il film racconta la storia di Pete "Maverick" Mitchell che si occupa di nuove reclute tra cui Bradley "Rooster" Bradshaw, interpretato da Miles Teller, il figlio del suo amico Goose. Nel cast anche Jennifer Connolly, Jon Hamm, Lewis Pullman, Ed Harris e Val Kilmer.