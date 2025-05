Top Gun 3, Christopher McQuarrie ha già ideato il plot del sequel con Tom Cruise: "Non è stato difficile"

Top Gun 3 potrebbe arrivare prima del previsto. Il regista Christopher McQuarrie, co-autore e produttore di Top Gun: Maverick, ha svelato di avere la storia già pronta nel corso di un'ospitata nel podcast di Josh Horowitz Happy Sad Confused. Alla domanda se Top Gun 3 fosse "più difficile da ideare" di Top Gun: Maverick, McQuarrie ha risposto: "No, è già in tasca".

"Non è stato difficile", ha detto McQuarrie. "L'avevo in mente, ed è un buon punto di partenza quando entri nella stanza e pensi, 'Cosa facciamo?'. Ehren Kruger ha proposto qualcosa e io ho risposto: 'Mhm, in realtà...', ne abbiamo parlato una volta e la struttura è lì. Quindi, no, non è difficile da decifrare. La verità è che nessuna di queste storie è difficile da ideare."

Il regista ha poi proseguito: "È quando inizi a realizzarlo, quando inizi a interrogarti, quando inizi a pensare perché questi film siano fatti in quel modo. Non è l'azione, non è nemmeno il livello, l'intensità, la portata e la scala dell'azione o la progettazione che la circonda, non è nessuna di queste cose: è l'emozione".

Tom Cruise in Top Gun: Maverick

Un sequel atteso dal pubblico

Lo straordinario successo di Top Gun: Maverick, che ha salvato il cinema secondo il veterano Steven Spielberg, faceva prevedere l'arrivo di un terzo seguito. Qualche settimana fa Tom Cruise ha confermato di essere impegnato nello sviluppo dei sequel di Top Gun: Maverick e Giorni di tuono.

Il divo ha poi aggiunto: "Ci sono molti altri film a cui stiamo lavorando attivamente in questo momento. Sono sempre impegnato a girare un film, a prepararlo, a farlo uscire. Ho appena finito un film con Alejandro Iñárritu, che ha diretto The Revenant, e a breve uscirà. È stata un'esperienza straordinaria, inoltre io e Christopher McQuarrie lavoriamo sempre a diversi film".

Da giovedì scorso Tom Cruise è nei cinema italiani con un nuovo blockbuster, potete approfondire leggendo la nostra recensione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, ultimo capitolo della saga action dedicata all'Agente Ethan Hunt e al suo team di spie.