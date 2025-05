Tom Cruise al lavoro sui sequel di Top Gun: Maverick e Giorni di tuono: "Reciterò fino a 100 anni"

Il franchise di Mission: Impossible sembra arrivato al capolinea, ma l'instancabile Tom Cruise sembra avere in serbo altri progetti che ha anticipato a Cannes.

Instancabile Tom Cruise. Dopo aver impartito una lezione di stardom con la sua presenza al Festival di Cannes, dove ha presentato Mission: Impossible - The Final Reckoning, l'inossidabile divo ha garantito che anche se l'Agente Ethan Hunt potrebbe aver concluso la sua corsa con l'ottava e ultima missione, lui non ha nessuna intenzione di lasciare il cinema.

"Ho detto che farò film fino a 80 anni. In realtà, li farò fino a 100 anni" ha esclamato il divo nel corso di un'intervista con l'Hollywood Reporter, lasciando intendere di avere davanti ancora una lunga carriera. "Non mi fermerò mai. Non smetterò mai di fare film d'azione, non smetterò mai di fare film drammatici, commedie... sono entusiasta", ha aggiunto.

Ripensando ai quasi 30 anni di Mission: Impossible, franchise lanciato nel 1996, il divo ha espresso la su gratitudine nei confronti del franchise perché "ci sono stati così tanti livelli di gratificazione con i registi con cui ho collaborato, le troupe, le persone, le culture in cui abbiamo lavorato. Tutto ciò che ho imparato e continuo a imparare sulla narrazione, sulla vita, sulla leadership, sui personaggi e su ogni aspetto del cinema. È stato eccezionale, è davvero eccezionale. Mi sento molto fortunato di poter fare i film che faccio, lo adoro e non voglio smettere".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Cosa riserva il futuro a Tom Cruise?

Sul red carpet di Cannes 2025, Tom Cruise è stato abbastanza chiaro nel lasciar intendere che Mission: Impossible probabilmente non avrà un ulteriore seguito, almeno non con lui come protagonista. Ma ci sono altri progetti a cui l'attore sta attualmente lavorando.

Tom Cruise e l'ebrezza della velocità in Top Gun: Maverick

In una recente intervista con il Today Show Australia, Cruise ha affermato che lui e il suo team stanno sviluppando potenziali sequel per Top Gun: Maverick del 2022 e per il thriller automobilistico del 1990 Giorni di tuono.

"Sì, stiamo pensando e parlando di molte storie diverse, di cosa potremmo fare e di cosa è possibile", ha detto. "Mi ci sono voluti 35 anni per concepire Top Gun: Maverick, quindi stiamo lavorando a questi progetti, stiamo discutendo di Giorni di tuono e Top Gun: Maverick".

Tom Cruise ha poi aggiunto: "Ci sono molti altri film a cui stiamo lavorando attivamente in questo momento. Sono sempre impegnato a girare un film, a prepararlo, a farlo uscire. Ho appena finito un film con Alejandro Iñárritu, che ha diretto The Revenant, e a breve uscirà. È stata un'esperienza straordinaria, inoltre ioe Christopher McQuarrie lavoriamo sempre a diversi film".

In attesa di conoscere i progetti futuri di Tom Cruise, potete conoscere i dettagli del suo nuovo film con la nostra recensione di Mission: Impossible - The Final Reckoning, in uscita nei cinema italiani a partire dal 22 maggio.