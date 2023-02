Steven Spielberg ha ringraziato Tom Cruise per aver "salvato il cinema" con Top Gun: Maverick

Steven Spielberg ha incontrato Tom Cruise durante l'evento dedicato ai nominati agli Oscar 2023 e ha voluto ringraziarlo per aver "salvato il cinema".

Il regista è stato infatti immortalato durante la conversazione con la star di Top Gun: Maverick avvenuta al Beverly Hilton nella giornata di ieri.

Tom Cruise è stato diretto da Steven Spielberg nel film La guerra dei mondi e in Minority Report, e le due star del cinema hanno avuto modo di condividere un momento all'insegna della stima reciproca.

Il regista ha detto al protagonista di Top Gun: Maverick, che ha lottato per non far distribuire il film in streaming dopo i ritardi causati dal COVID, un chiaro: "Hai salvato il culo di Hollywood. E potresti aver salvato anche la distribuzione".

Tom Cruise a Cannes 2022: "Non avrei mai permesso che Top Gun: Maverick uscisse in streaming"

Davanti alla reazione un po' sorpresa di Cruise, Spielberg ha voluto ribadire: "Seriamente, Maverick potrebbe aver salvato l'intero settore delle sale cinematografiche".

Il sequel di Top Gun è stato il primo grande successo ai box office dopo la prolungata chiusura delle strutture, arrivando a incassare ben 1.5 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il progetto con star Cruise è arrivato molti mesi prima di Avatar: La via dell'acqua che ha poi scalato in modo inarrestabile la classifica dei titoli con il maggior successo ai botteghini di sempre.

Top Gun: Maverick, inoltre, ha ottenuto l'approvazione della critica e del pubblico ottenendo recentemente ben sei nomination agli Oscar, tra cui quello come Miglior Film.