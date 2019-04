Thor: Ragnarok spiega perché Hulk non poteva battere Thanos in Avengers: Infinity War

Thor: Ragnarok conterrebbe la spiegazione del motivo per cui Hulk non riesce a battere Thanos in Avengers: Infinity War. Come ben ricordano gli spettatori, Thanos sconfigge Hulk in uno spettacolare combattimento nella prima parte di Avengers: Infinity War causando la scomparsa di quest'ultimo. Nonostante tutti gli sforzi, Bruce Banner non sarà in grado di richiamare Hulk per prevenire la Decimazione. Perché il gigante verde non si mostra?

Thor: Ragnarok - un primo piano di Hulk in un'immagine del primo teaser

La risposta sull'apparente debolezza di Hulk nella lotta contro Thanos sarebbe contenuta in Thor: Ragnarok. Hulk è l'Avengers più forte dal punto di vista fisico e la sua deblacle influenza negativamente tutto il team che nulla può contro Thanos. Ma il motivo della sua sconfitta starebbe nella ferita che Hulk potrebbe essersi provocato in Thor: Ragnarok.

Avengers: Infinity War, Chris Evans e Mark Ruffalo in una scena del film

Nel finale del film, Bruce Banner si sacrifica per diventare Hulk e fermare la distruzione di Asgard ad opera di Hela, combattendo il lupo gigante mitologico Fenris. Mentre precipitano nella cascata di Asgard, Fenris afferra Hulk nella sua bocca e affonda le zanne nella gamba del gigante verde. nelle scene successive non notiamo una grave ferita, ma i pantaloni coprono il morso che potrebbe però aver avuto conseguenze più gravi del previsto. Visti i legami contenuti all'interno dell'MCU, è possibile che nel momento in cui Hulk si trova ad affrontare Thanos non sia in perfetta forma fisica per via della ferita e questo è il motivo per cui lo vediamo soccombere.

Il merchandise legato ad Avengers: Endgame ha spoilerato il ritorno di Hulk e scommettiamo che presto il gigante verde sarà ancor più feroce e possente di prima.

