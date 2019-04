Avengers: Endgame, un giocattolo avrebbe spoilerato quando Hulk ritornerà

Un nuovo giocattolo dedicato ad Avengers: Endgame avrebbe spoilerato il ritorno di Hulk svelando il momento esatto in cui il gigante verde ricomparirà nel film.

In Avengers: Infinity War a Hulk è stato dedicato poco spazio. Dopo una memorabile sequenza di combattimento, il personaggio si è defilato lasciando spazio a un incredulo Bruce Banner (Mark Ruffalo), che ha cercato di richiamare invano il suo alter ego per contrastare Thanos. Finora Hulk è stato assente dal materiale promozionale di Avengers: Endgame, ma adesso un giocattolo avrebbe anticipato il suo imminente ritorno in Avengers 4 svelando (probabilmente) quando questo avverrà.

Sono state svelate le nuove action figures di Avengers: Endgame dedicate a Thanos (Josh Brolin), Captain America (Chris Evans), Iron Man (Robert Downey Jr.), Black Widow (Scarlett Johansson) e Hulk, le action figures mostrerebbero i personaggi nel bel mezzo di un'epica battaglia nel quartier generale degli Avengers.

L'immagine in questione ha alimentato una teoria di Chris Smith di BGR secondo cui Thanos farebbe ritorno sulla Terra proprio per assalire il quartier generale degli Avengers. La action figure di Thanos, che appare furiosa, pesta un logo degli Avengers semidistrutto. E' possibile che frammenti di questo scontro epocale si siano già visti nei trailer di Avengers: Endgame, i cui fotogrammi mostrano oggetti terresti che volano in aria in mezzo al caos.

La teoria in questione collocherebbe temporalmente in questa battaglia anche il ritorno di Hulk, vista la action figure del personaggio. Finalmente l'alter ego di Bruce Banner potrebbe essere pronto a un nuovo scontro con Thanos.

Un altro interessante dettaglio riguarda il colore dei capelli di Black Widow che nella action figure sono rossi. In Infinity War, Natasha sfoggia capelli biondi, mentre nei trailer di Avengers: Endgame la vediamo con i capelli biondi corti, capelli biondi lunghi e capelli rossi con ciuffi biondi, confermando la presenza nel film di epoche diverse.

Non possiamo prendere per oro colato le informazioni veicolate dal merchandise, ma a quanto possiamo ipotizzare finora Thanos farà ritorno sulla Terra, distruggerà il quartier generale degli Avengers, ma nello scontro ricomparirà anche Hulk.

