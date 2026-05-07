Mortal Kombat II promosso o bocciato: il punteggio su Rotten Tomatoes

Sono uscite le prime recensioni del sequel della saga action che approda oggi anche nelle sale italiane. Sarà riuscito a soddisfare le aspettative della critica?

L'embargo sulle recensioni di Mortal Kombat II è stato revocato e i critici hanno iniziato a esprimere le loro opinioni sul sequel della Warner Bros./New Line, che oggi sbarca finalmente nelle sale italiane.

Il film è il seguito del primo capitolo uscito nel 2021 direttamente in streaming, dato che all'epoca la maggior parte delle sale era stata chiusa a causa della pandemia di coronavirus. Mortal Kombat riuscì comunque a conquistare il pubblico delle piattaforme a suon di record di visualizzazioni. Era inevitabile quindi l'arrivo di un sequel diretto.

Mortal Kombat 2, Hiroyuki Sanada è Scorpion in una scena

Mortal Kombat II soddisferà i fan dei videogiochi

Come prevedibile, le recensioni complete non sono affatto così entusiastiche come le prime reazioni sui social media, anche se persino i critici che non sono rimasti particolarmente colpiti dal film riconoscono che si tratta di un netto miglioramento rispetto al suo predecessore.

Sembra che il film sia invece un po' un pasticcio per quanto riguarda la trama e lo sviluppo dei personaggi, ma offre abbastanza scene d'azione vietate ai minori e riferimenti nascosti da soddisfare i fan dei videogiochi.

Mortal Kombat II: un momento del film

Il punteggio su Rotten Tomatoes al di sopra delle aspettative

Al momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, Mortal Kombat II si è assestato su un punteggio di tutto rispetto del 74% su Rotten Tomatoes, sulla base di 81 recensioni pubblicate sul noto aggregatore. Il film del 2021 era stato invece classificato come "Rotten", ovvero marcio, con il 55% dei pareri favorevoli.

Un sequel fiacco ma superiore al primo capitolo

Molte delle testate principali di settore sono concordi nel ritenere questo seguito piuttosto "scemo" ma del genere che divertirà sicuramente il pubblico di riferimento. Purtroppo, però, non si segnala un miglioramento delle numerose scene d'azione contenute al suo interno.

Discussing Film, ad esempio, scrive: "MORTAL KOMBAT II è semplicemente un disastro totale. Dalla grafica approssimativa alle sequenze di combattimento profondamente deludenti, i fan di Mortal Kombat meritano di meglio".

Per Total Film si tratta invece di un miglioramento rispetto al primo capitolo, ma è una magra consolazione: "Mortal Kombat 2 rappresenta un passo avanti rispetto al bizzarro Mortal Kombat del 2021, privo di modalità torneo, e sferra alcuni colpi micidiali, ma è ben lungi dall'essere una vittoria senza macchia".