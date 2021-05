Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth, la foto col figlio e quella risposta troppo sincera

Chris Hemsworth ha condiviso una foto dal set di Thor: Love and Thunder che lo ritrae mano nella mano con suo figlio ed ha svelato che il bambino non sogna di essere Thor, supereroe Marvel interpretato dal suo papà, ma vorrebbe invece essere Superman. Sincero (e severo) ma giusto.

Nel corso degli anni, sono diversi gli attori che hanno ammesso che i loro figli non desiderano essere il supereroe interpretato dal proprio papà sul grande schermo ma, piuttosto, quello interpretato da qualche altra star del cinema. A questa lista di attori si è da poco aggiunto anche Chris Hemsworth, noto soprattutto per essere l'interprete di Thor nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore, attualmente impegnato con le riprese di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise dedicato al Dio del tuono, ha infatti condiviso un post sui social che lascia davvero pochi dubbi su ciò che sogna suo figlio di 7 anni. L'attore ha quindi ammesso che il bambino non vorrebbe essere Thor ma Superman, come lascia intendere il mantello indossato dal figlio di Hemsworth nello scatto pubblicato su Instagram. La star del MCU ha quindi scritto nella didascalia: "Tenendo la mano del mio ometto e facendogli la vecchia domanda: 'Cosa vuoi essere da grande?'. 'Papà, voglio essere Superman'. Per fortuna ho altri due figli".

Per quanto riguarda Thor: Love and Thunder, il film uscirà nelle sale italiane il 4 maggio 2022. Molti ipotizzano che questa potrebbe essere l'ultima uscita di Chris Hemsworth nei panni del supereroe, con Natalie Portman (alias Jane Foster) che invece assumerà il ruolo di Mighty Thor proprio a partire da questo film. Nel cast del film troveremo anche Tessa Thompson nei panni di Valchiria, nonché Melissa McCarthy, Matt Damon, Luke Hemsworth e gli interpreti dei Guardiani della Galassia, tra cui Chris Pratt e Karen Gillan, interprete di Nebula. Il villain di questo nuovo film sarà Christian Bale, mentre Russell Crowe interpreterà Zeus. Marvel, per ora, non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la trama di Thor: Love and Thunder, progetto che comunque, a livello temporale, si inserirà tra gli eventi raccontati in Avengers: Endgame e Guardiani della Galassia Vol. 3.