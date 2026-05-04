Thor 5, Kenneth Branagh sogna il ritorno con un film "alla Logan"

Il regista del primo film del franchise con Chris Hemsworth si è detto più che disponibile a tornare nella saga e ha già qualche idea in mente per un possibile quinto film

Kenneth Branagh, il regista del film Marvel del 2011 Thor, ha recentemente affermato di essere disposto a tornare nel mondo dei supereroi con un nuovo capitolo dedicato al Dio del Tuono.

Thor, interpretato sempre da Chris Hemsworth, farà ritorno nel MCU nell'attesissimo Avengers: Doomsday, in uscita nelle sale a dicembre.

Thor: Love And Thunder: Stormbreaker in un'immagine tratta dal trailer

Un finale in stile Logan per il Dio del Tuono?

Branagh ha dichiarato a Business Insider che "una parte di me vorrebbe chiudere definitivamente il capitolo dedicato a quel personaggio. Ho sempre desiderato approfondirlo e avevo anche un paio di idee, più in linea con il brillante Logan di James Mangold. Mi piacerebbe vedere Chris Hemsworth e gli altri protagonisti vivere la loro storia finale, che accompagni Thor verso un glorioso tramonto".

Il regista e attore britannico ha aggiunto che, nonostante gli fosse stato chiesto, ha deciso di non tornare alla regia dei sequel del film. "Ero pronto a tornare", ma non in quel momento.

"Le riprese della Marvel sono intense. La post-produzione della Marvel è ancora più intensa: incredibilmente emozionante, ma davvero estenuante. Avevo decisamente bisogno di godermi un po' la vita. Kevin Feige è stato molto comprensivo, così come il cast. Avevo bisogno di una pausa".

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

L'opinione di Kenneth Branagh sui sequel di Thor

A Thor ha fatto seguito nel 2013 Thor: The Dark World di Alan Taylor, prima che Taika Waititi subentrasse alla regia di Thor: Ragnarok (2017) e Thor: Love and Thunder (2022).

Il regista ha dichiarato di aver guardato i sequel con "un misto di enorme orgoglio e stupore per i molti modi in cui queste storie possono svilupparsi", aggiungendo che "sarebbe qualcosa di molto bello accompagnare quei personaggi verso il loro tramonto personale", quando gli è stato chiesto di un possibile ritorno al franchise.

Tuttavia, Branagh ha concluso: "Sono così profondamente immersi nel futuro dell'Universo Marvel che sono sicuro che qualunque piano abbiano in serbo per loro sia già stato in qualche modo definito. Tutto quello che so è che c'è qualcosa di bello nel portare a conclusione quell'arco narrativo di quelle storie con quei personaggi e quegli attori".

Cosa sappiamo del possibile Thor 5: il film è in sviluppo

Secondo quanto riportato a suo tempo dallo scooper Daniel Richtman, lo sviluppo del quinto film sul Dio del Tuono è ormai ufficiale e il film si collocherà nella nuova fase dell'MCU, quella successiva a Avengers: Secret Wars. Con Waititi fuori dai giochi, il progetto sembra voler offrire un nuovo inizio per il personaggio, magari anche aprendo la strada a una nuova trilogia.