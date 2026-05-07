Spider-Man, cambia tutto nella storia delle origini: Joe Russo fa chiarezza sulla morte di Zio Ben

Il regista di Avengers: Doomsday Joe Russo ha confermato il cambiamento nella storia delle origini dello Spider-Man di Tom Holland. La più recente incarnazione dello Sparagnatele si distinguerà dal passato per un elemento fondamentale: nell'MCU la colpa della morte dello Zio Ben non è di Peter Parker.

Tom Holland durante la mutazione in una scena di Spider-Man: Brand New Day

I Marvel Studios hanno riscritto la storia delle origini di Peter Parker: ecco come

Quando Tom Holland è stato presentato come nuovo Spider-Man dell'MCU, è stato messo subito in chiaro che i film non sarebbero tornati a raccontare la storia delle origini del personaggio, già ampiamente conosciuta. Quella storia era stata raccontata due volte nell'arco di un decennio, prima in Spider-Man di Sam Raimi, poi in The Amazing Spider-Man di Marc Webb. I fan conoscono a fondo la storia di come Peter Parker sia diventato Spider-Man.

Quando fa il suo ingresso in Captain America: Civil War, Peter è già Spider-Man da circa sei mesi e zio Ben non è presente. L'unica presenza familiare è Zia May, interpretata da Marisa Tomei. Tuttavia, col passare del tempo, molti si sono chiesti se zio Ben sia mai esistito o se abbia avuto un impatto significativo su Peter Parker. Ora ci ha pensato Joe Russo a fare chiarezza una volta per tutte.

Spider-Man: Brand New Day, il sorriso di Tom Holland

Perché Zio Ben non è responsabile della morte di Zio Ben?

In una recente intervista con CBR per il decimo anniversario di Captain America: Civil War, ai fratelli Russo è stato chiesto se Peter Parker sia stato responsabile della morte di Zio Ben. ecco la risposta.

"Spider-Man era uno dei miei personaggi preferiti da bambino, forse il mio preferito in assoluto", ha spiegato Joe Russo. "Ciò che mi affascinava era l'idea di un ragazzo con un'incredibile responsabilità, giusto? Penso che quella responsabilità si potesse manifestare attraverso una morte accidentale. La pressione e il senso di perdita avrebbero mantenuto lo spirito che volevamo. Ma se si fosse sentito il colpa per la morte dello zio, il personaggio di Tom Holland sarebbe stato molto diverso. Quindi, nella nostra mente, non è responsabile della morte di zio Ben. Quella sarebbe stata un'interpretazione diversa. Un'interpretazione più intensa del personaggio."

Che cosa è successo realmente a Zio Ben?

Spider-Man: Brand New Day, una scena tratta dal trailer

Quello che non viene chiarito, neppure dai Russo, è cosa sia accaduto esattamente a Zio Ben nell'MCU. C'è un accenno casuale a una morte accidentale, ma cosa significa davvero? Zio Ben è morto in un incidente d'auto? È caduto accidentalmente da una grande altezza? Peter c'entra qualcosa? Impossibile saperlo, per adesso. Quel che è certo è che la spiegazione di Joe Russo ha destaato perplessità nei fan.

"Questa è un'interpretazione completamente errata", ha commentato un utente su X. "Il fatto che sia responsabile della morte dello zio è il PUNTO FONDAMENTALE della sua storia delle origini." "James Gunn afferma che la famiglia di Bruce Wayne è morta in un incidente d'auto, non per mano di un'arma da fuoco a Crime Alley", ha aggiunto un altro utente.

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Come ricorda IGN.com, storicamente, la morte dello zio Ben è la conseguenza dell'incapacità di Peter di agire come Spider-Man. Nei fumetti e nei precedenti film live-action, Peter non ferma un ladro armato, ritenendo che non sia sua responsabilità. A causa della sua inerzia, il ladro si imbatte in Ben e gli spara. Da quel momento in poi, Peter giura di usare i suoi poteri con grande responsabilità e di assicurarsi che altri non vengano danneggiati a causa della sua negligenza. E così, nella prima scena di Captain America: Civil War in cui appare, Peter dice a Tony Stark di essere diventato Spider-Man perché "accadono cose brutte se non si interviene".