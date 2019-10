Thor: Love and Thunder, Thor grasso nel sequel? Taika Waititi non ne è sicuro

Thor: Love and Thunder è già in preparazione e i fan fremono per sapere se Thor grasso farà ritorno nell'MCU, ma il regista Taika Waititi non ne è sicuro e per il momento non si sbilancia sul futuro del personaggio nella versione vista in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

Avengers: Endgame contiene al suo interno un salto temporale di cinque anni. In questo arco di tempo successivo allo schiocco di dita di Thanos, un Thor depresso e devastato dalla perdita dei compagni di avventura e dal fallimento degli Avengers si rifugia in una capanna passando il tempo a bere e mangiare cibo spazzatura ingrassando tanto da diventare una specie di sosia del protagonista de Il grande Lebowski.

A più riprese, Chris Hemsworth ha raccontato le difficoltà nell'interpretare Thor grasso e nel recitare con un pesantissimo trucco prostetico, ma i fan si sono affezionati al personaggio tanto da auspicarne il ritorno. Che accadrà dunque nel futuro di Thor. Ecco la risposta di Taika Waititi:

"Ne stiamo discutendo da un po' di tempo con Marvel. Stiamo cercando di capire quanto tempo dopo Avengers: Endgame sarà ambientato Thor: Love and Thunder. Ciò che penso è che abbiamo sempre voluto cambiare le carte in tavola con Thor. E' interessante vederlo cambiare di continuo".

Thor: Love and Thunder, "Chris Hemsworth è ancora la star!" Taika Waititi rassicura i fan

Per il momento, Taika Waititi è impegnato nel tour promozionale della satira politica JoJo Rabbit, che sarà il film di apertura del Iorino Film Festival 2019.

Thor: Love and Thunder farà parte della Fase 4 dell'MCU e arriverà nei cinema nel novembre 2021.