Avengers: Endgame, Chris Hemsworth su Thor grasso: "Ho capito cosa provano le donne incinte"

Chris Hemsworth ha rivelato di recente che vestire i panni di Thor grasso in Avengers: Endgame lo ha aiutato a capire la condizione delle donne incinte.

Grazie al film Avengers: Endgame, i fan hanno potuto ammirare il nuovo look di Thor, interpretato da Chris Hemsworth che li ha spiazzati e divertiti. In un'intervista al The Daily Telegraph, l'attore è tornato sul discorso del suo look nel film, parlando delle protesi indossate per interpretare il personaggio: "Avevano un peso di circa 40 kg quindi erano molto pesanti, era una sorta di tuta in silicone con una zip sulla schiena. In qualsiasi momento la gente si avvicinava e mi massaggiava lo pancia. Ora so come si sentiva mia moglie quando era incinta". "Avevo dei pesi ai polsi e alle caviglie per farmi muovere in modo diverso, ma mi piaceva la trasformazione e la libertà di fare qualsiasi cosa volessi con il personaggio", ha continuato l'attore.

Thor ha mantenuto il suo look anche dopo essersi aggregato ai Guardiani della Galassia: "Interpreterò di nuovo quel personaggio. Lo amo cosi tanto, specialmente se c'è qualcosa di nuovo da proporre. Mi sono sentito come se gli ultimi tre film fossero davvero diversi. E non so nemmeno se e quando gireranno Guardiani della Galassia Vol.3". Avengers: Endgame tornerà nelle sale italiane il 4 luglio. La pellicola, diretta da Anthony e Joe Russo, è il seguito di Avengers: Infinity War ed è basato sul gruppo di supereroi dei Vendicatori di Marvel Comics. La pellicola comprende, oltre a Hemsworth tanti altri attori tra cui Robert Downney Jr, Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson e Jeremy Renner.