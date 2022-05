Thor: Love and Thunder, nudo integrale di Chris Hemsworth in vista nel film Marvel?

Dopo l'assaggio contenuto nel trailer, in Thor: Love and Thunder si profila un nudo integrale posteriore di Chris Hemsworth.

Il trailer di Thor: Love and Thunder contiene una sequenza in cui Chris Hemsworth è nudo e censurato che ha messo in allarme i fan dell'attore. Nel trailer, Thor viene mostrato vestito con un mantello blu e trattenuto da Zeus (Russell Crowe) alla sua corte.

"Vediamo chi sei. Ti tolgo il travestimento", dice Zeus e soffia una folata di vento addosso a Thor che non solo rimuove il mantello, ma tutti i suoi vestiti. Vediamo quindi il posteriore di Thor con un'area sfocata che nasconde le sue natiche, e i fan non possono non chiedersi se nella versione definitiva del film che vedremo al cinema il didietro di Chris Hemsworth verrà mostrato senza censure.

Thor non ha mai avuto difficoltà a mostrarsi a torso nudo in tutto il Marvel Cinematic Universe, ma Thor: Love and Thunder segnerà la prima volta in cui (forse) lo vedremo completamente svestito. Finora l'MCU è stato piuttosto casto quando si tratta di situazioni sessuali. Eternals, il 26° film del franchise, è stato il primo a includere una scena di sesso inn cui però non appare alcuna nudità.

Thor: Love and Thunder si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame del 2019 e segue Thor Odinson nel suo viaggio per trovare la pace interiore. Tuttavia, un nuovo cattivo di nome Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale) emerge e inizia a far fuori gli dei uno per uno. "Tutti gli dei moriranno", giura Gorr nel trailer. Thor non è il solo a combattere, però, insieme a Valkyrie (Tessa Thompson) e Korg (Taika Waititi): l'ex di Thor, Jane Foster (Natalie Portman) fa la sua comparsa brandendo un Mjolnir riforgiato e celebrando la trasformazione in Mighty Thor.

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 luglio.