Thor: Love and Thunder, Christian Bale sarà "davvero terrificante" nei panni di Gorr il Macellatore di Dei

Se avete hype per Thor: Love and Thunder, aspettate di vedere quanto terrificante sarà Christian Bale nei panni di Gorr il Macellatore di Dei.

Il prossimo film dei Marvel Studios ad approdare in sala sarà Thor: Love and Thunder, il cui villain principale verrà interpretato da Christian Bale. E stando a quanto riportato da chi ha già potuto dare un'occhiata al suo personaggio, sarà davvero terrificante. Nel senso "buono" del termine.

"Oh mio Dio ragazzi, quando vedrete [le foto di] Christian Bale come Gorr. Oh mio Dio" ha infatti anticipato l'insider John Campea durante uno dei più recenti episodi del John Campea Show, facendo riferimento proprio al personaggio interpretato da Bale nel film diretto da Taika Waititi.

"C'è una ragione se non le hanno mostrate con il primo trailer. Quando vedrete cosa fa... Finora non lo abbiamo visto in azione, ma credo che sarà spettacolare, qualcosa di davvero speciale, e terrificante" ha poi aggiunto Robert Meyer Burnett, unendosi alla conversazione riportata anche da Comicbook.

"Sì, perché quello che abbiamo visto sembra uscito direttamente da un incubo" conferma Campea, alimentando anche le recenti dichiarazioni di Waititi, che ha definito il Gorr di Bale "probabilmente il miglior villain del MCU fino ad oggi".

Thor: Love and Thunder arriverà a luglio al cinema, e a quanto pare anche nei nostri incubi... Sempre nel senso buono del termine.