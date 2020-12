Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: "I muscoli di Chris Hemsworth sono ultraterreni" (VIDEO)

Thor: Love and Thunder è il prossimo attesissimo film Marvel dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth e, al suo fianco, tornerà anche Natalie Portman che ha recentemente parlato dei muscoli del suo collega, che a suo parere sono davvero ultraterreni.

Natalie Portman ha partecipato a un episodio puntata del Jimmy Kimmel Live in cui ha parlato della preparazione richiesta per Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi. L'attrice si è soffermata sulla forma impressionante in cui si trova il suo co-protagonista Chris Hemsworth. Jimmy Kimmel ha mostrato durante l'intervista una recente foto a torso nudo dell'attore che si allena sollevando un pneumatico gigante, provocando la reazione della collega:

"È ultraterreno. Sono inesperta in questa materia, non so come facciano i muscoli a diventare così. Pensavo che il sangue uscisse dal corpo quando ci si allena, ma lui sembra così bianco. Ha un bell'aspetto, c'è molta pressione. Sembrerò una nonnina vicino a lui."

In effetti, al fianco di Chris Hemsworth chiunque sfigurerebbe, ma di certo Natalie Portman sarà meravigliosa, tornando nel ruolo di Jane Foster che probabilmente diventerà Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder "sarà come un Avengers 5" per l'alto numero di star Marvel

Thor: Love and Thunder, del regista Taika Waititi, uscirà nei cinema l'11 febbraio 2022. Nel cast ci saranno anche Thessa Thompson nella parte di Valkyrie e Chris Pratt che riprenderà il ruolo di Star-Lord.