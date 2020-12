Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: "Jane Foster diventerà Mighty Thor"

Natalie Portman ha parlato della sua preparazione fisica per Thor: Love and Thunder, confermando che Jane diventerà Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder avrà nel proprio cast l'attrice premio Oscar Natalie Portman che, in una recente intervista, ha rivelato che diventerà Mighty Thor.

La star è attualmente in Australia e si sta preparando per le riprese sottoponendosi al duro allenamento necessario a interpretare nel migliore dei modi l'eroina.

Natalie Portman, durante un'apparizione allo show Jimmy Kimmel Live!, ha ammesso di non conoscere molti dettagli riguardanti Thor: Love and Thunder: "So davvero poco, semplicemente sto cercando di allenarmi per sembrare, spero, un'action figure...".

L'interprete del progetto diretto da Taika Waititi ha quindi aggiunto: "Sì, diventerò Mighty Thor. La Jane Foster versione Thor è chiamata The Mighty Thor".

Natalie ha inoltre commentato la preparazione fisica del suo amico e collega Chris Hemsworth: "Si tratta di qualcosa di un altro mondo". La star ha aggiunto: "Mi sento un po' impreparata su cosa fanno i muscoli e come diventano in quel modo, vengono privati del sangue quando li usi? Ma ha un aspetto fantastico. Affronta molta pressione e io sembrerò un po' come la sua piccola nonnina accanto a lui".

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani l'11 febbraio 2022 e avrà come protagonisti nuovamente Hemsworth e Portman. Nel cast ci sarà anche Thessa Thompson nella parte di Valkyrie. Tra gli interpreti ci saranno anche Chris Pratt che riprenderà il ruolo di Star-Lord e Taika Waititi riprenderà la parte di Korg.