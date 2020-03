Thor: Love and Thunder, un leak svela la presenza di Beta Ray Bill nei Revengers

In questi giorni sono stati diffusi in rete nuovi leak su Thor: Love and Thunder che anticiperebbero la presenza di Beta Ray Bill nel team dei Revengers, che potrebbe fare la sua comparsa nel nuovo capitolo della saga di Thor.

Thor: Ragnarok - Chris Hemsworth in un'immagine del primo teaser

Cosmic Book News riporta il leak diffuso da 4chan, utente Reddit che in passato aveva fornito anticipazioni su Star Wars: The Rise of Skywalker, Guardians of the Galaxy 2 e Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Non sappiamo se le informazioni fornite stavolta saranno veritiere, ma di sicuro sono intriganti. Ecco cosa rivelano i leak su Thor: Love and Thunder:

• Anticipato il ruolo di Christian Bale che dovrebbe interpretare il villain Dario Agger, noto nei fumetti come Il Minotauro e capo della Roxxon Corporation.

• Secondo una prima anticipazione sul plot Thor si mette in viaggio insieme a Rocket Racoon e Groot, due dei Guardiani della Galassia, ma il viaggio ha un brusco stop e i tre atterrano sulla Terra.

• Mentre si trovano sulla Terra, Thor si riunisce a Jane Foster che ora lavora alla Roxxon dopo che la sua vita si è rivelata un disastro.

• Jane Foster ottiene una replica del Mjolnir costruita da Eitri (i leak confermano che Natalie Portman interpreterà Thor femmina).

• A quanto pare la vita a New Asgard scorre liscia fino a che Dario Agger non minaccia Valkyrie.

Thor: Love And Thunder, il ruolo di Christian Bale è stato svelato?

Ma veniamo ai nuovi dettagli svelati dal leak che riguardano i Revengers: secondo il leak Thor dovrebbe formare un nuovo team di Revengers che oltre a lui includerebbe Jane Foster, Beta Ray Bill, Korg, Meik, Rocket, Groot, Valkyrie, Angela e Kid Loki.

• Jodie Comer dovrebbe interpretare Angela, una rifugiata di Argard che nutrirebbe un sentimento nei confronti di Valkyrie (come sappiamo, in Thor: Love and Thunder Valkyrie andrà in cerca della sua regina di New Asgard).

• Ryan Gosling potrebbe unirsi al cast di Thor: Love and Thunder proprio nel ruolo di Beta Ray Bill, esiliato su Sakaar dal Grandmaster (infatti la faccia di Beta Bay Bill era sulla torre del Grandmaster in Thor: Ragnarok).

• L'interprete di Stranger Things Finn Wolfhard potrebbe interpretare Kid Loki e il motivo per cui il personaggio di Kid Loki compare nel film verrà spiegata nella serie Disney+ Loki, che uscirà prima di Thor: Love and Thunder.

• Peter Quill, Drax, Mantis e Nebula avranno dei cameo all'inizio e alla fine di Thor: Love and Thunder, mentre Gamora non è menzionata.