Thor: Love And Thunder, Ryan Gosling sarà nel cast?

Thor: Love and Thunder potrebbe avere una nuova importante aggiunta nel cast, ovvero Ryan Gosling, in trattative per un ruolo sconosciuto.

A novembre 2021 arriverà nelle sale Thor: Love and Thunder, il quarto film dedicato al Dio del Tuono diretto ancora una volta da Taika Waititi che, secondo nuovi rumor, sarebbe in trattative con Ryan Gosling per un ruolo ancora sconosciuto.

Venezia 2018: Ryan Gosling al photocall de Il primo uomo

Le nuove avventure di Thor, dio del tuono, vedranno nel cast Chris Hemsworth e Tessa Thompson riprendere i rispettivi ruoli di Thor e Valchiria, insieme a Natalie Portman che tornerà come Jane Foster. Secondo nuove indiscrezioni provenienti da 4Chan, Ryan Gosling sarebbe in trattativa per aggiungersi al cast, in un ruolo però che ancora non conosciamo.

Le voci si erano già sparse ad agosto, quando l'attore era stato visto con il regista Taika Waititi a cena, collegando subito l'incontro alla produzione di Thor: Love and Thunder. Si dice anche che l'attrice Jodie Comer sia in trattative finali per far parte del cast.

Attendiamo conferme ufficiali in merito, intanto possiamo dire che in Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale il 5 novembre 2021 (uscita USA), ispirandosi alla serie di fumetti scritta da Jason Aaron, The Mighty Thor, pubblicata per la prima volta nel 2016, in cui il personaggio di Jane Foster assume i poteri di Thor impugnando il mitico martello Mjöllnir.