Thor: Love And Thunder, il ruolo di Christian Bale è stato svelato?

Dopo essere stato Il Cavaliere Oscuro nell'universo DC, Christian Bale tornerà nel mondo dei cinecomic in Thor: Love and Thunder, forse nei panni del villain alieno.

Christian Bale è in trattative per un ruolo in Thor: Love And Thunder, il quarto capitolo dedicato all'Avengers Dio del tuono, ruolo svelato in un rumor clanciato sul web che lo vorrebbe nei panni di un villain alieno**.

Berlino 2019: Adam McKay, Christian Bale sul red carpet di Vice - L'uomo nell'ombra

Secondo il sito The Illuminerd, Christian Bale interpreterà il villain di Thor: Love and Thunder, un cattivo di razza aliena che molti fan sperano sia Gorr il Macellatore di Dei, personaggio creato dal duo Jason Aaron e Esad Ribic. Ancora nulla è stato ufficializzato, ma da queste ultime notizie sappiamo che Christian Bale ancora non ha firmato il suo contratto con i Marvel Studios e le trattative sono ancora in corso.

Christian Bale quindi ci sarà o no? Dobbiamo aspettare notizie certe e conferme da Marvel, intanto sappiamo che alla regia di Thor: Love And Thunder tornerà Taika Waititi, nominato a ben due premi Oscar per il film JoJo Rabbit quest'anno, e nel cast rivedremo Chris Hemsworth, Tessa Thompson che ritorna come Valchiria, prima eroina LGBTQ del Marvel Cinematic Universe e Natalie Portman, grande e atteso ritorno nei panni di Jane Foster, pronta a diventare la nuova Thor.

Christian Bale a Berlino: "La trasformazione in Vice? Il mio corpo grida: Non farlo più o morirai presto"