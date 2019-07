Marvel: Valkyrie, primo personaggio LGBT, cerca la sua regina. Sarà Captain Marvel?

Valkyrie sarà il primo personaggio LGBT dell'MCu e andrà in cerca dell'anima gemella, i fan tifano per Captain Marvel.

Il panel Marvel del San Diego Comic-Con 2019 ha dato spazio a Tessa Thomson, interprete di Valkyrie, primo personaggio LGBT dell'MCU la quale ha annunciato di essere alla ricerca della sua regina, i fan tifano per Captain Marvel.

Le prime anticipazioni su Thor: Love and Thunder annunciano l'arrivo di un Thor donna, interpretato da Natalie Portman, mentre Tessa Thomson ha già raccolto lo scettro di sovrana di Asgard dalle mani del vero Thor alla fine di Avengers: Endgame. Quando Tessa Thompson, interprete di Valkyrie, ha preso la parola nel corso del panel ha specificato che la prima missione come nuovo re di New Asgard sarà trovare la sua regina.

L'identità bisessuale di Valkyrie nei fumetti finalmente emergerà anche nell'MCU, il personaggio ben presto potrebbe l'amore con un altra donna. Per i fan quella donna potrebbe essere proprio Captain Marvel.

brie larson finding out that Tessa said this at Comic Con: pic.twitter.com/rpETwidcZI — ✵ jas ४ (@sataniclemonhoe) July 21, 2019

Nonostante il legame speciale con Maria Rambeau (Lashana Lynch) emerso in Captain Marvel, nel passato di Carol Danvers non c'è nessun interesse sentimentale. Lo stesso Kevin Feige ha spiegato la ragione per cui Caron Danvers non si innamora di nessuno nel film standalone a lei dedicato, ma il futuro dell'MCU è ancora tutto da scrivere.

Sappiamo che Thor: Love and Thunder, diretto nuovamente da Taika Waititi, vedrà una forte presenza di personaggi LGBT. A dominare il film saranno due donne, Jane Foster/Thor (Natalie Portman) e Valkyrie (Tessa Thompson). dal momento che non c'è due senza tre chissà che Captain Marvel non faccia irruzione nel quadro scombinando l'esistenza sentimentale degli altri personaggi. Ma questo lo scopriremo prossimamente. Qui trovate tutte le informazioni sul programma del San Diego Comic-Con 2019 che si è appena concluso.