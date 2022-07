Thor: Love and Thunder anima il box office italiano con 1,3 milioni di incasso

Thor: Love and Thunder è l'unica pellicola a incassare in un box office italiano estivo che langue mentre il blockbuster Marvel supera i 7,6 milioni totali-

Thor: Love and Thunder è l'asso pigliatutto del box office italiano estivo che, se non fosse per il film Marvel campione di incassi, languirebbe. Il quarto capitolo della saga di Thor incassa 1,3 milioni di euro che lo portano a un totale di 7,6 milioni raccolti in due settimane. A livello globale, il film ha già incassato 498 milioni. Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

C'è poco altro da salvare in termini di incassi italiani. Il chiacchierato biopic di Baz Luhrmann sul re del rock, Elvis, è ancora secondo con un incasso di 174.000 euro che lo portano a un totale di 2,3 milioni. Il film interpretato dalla rivelazione Austin Butler e dal divo Tom Hanks nei panni del manager di Elvis, il leggendario Colonnello Tom Parker, consolida i suoi incassi anche nel nostro paese. Qui la nostra recensione di Elvis, che segue l'ascesa e i successi di Elvis Presley, dagli esordi dopo essere cresciuto in un quartiere nero, alla conquista della fama e all'incontro con Priscilla, l'amore della sua vita.

All'ottava settimana di permanenza in classifica, Top Gun: Maverick è terzo con un incasso di 160.000 euro che lo porta a superare gli 11 milioni complessivi, sancendo il successo internazionale del sequel con Tom Cruise. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

In quarta posizione troviamo il ritorno nelle sale del capolavoro di Hayao Miyazaki, Principessa Mononoke, che compie 25 anni, con 87.000 euro di incassi raccolti in 151 sale.

Quinto posto per Jurassic World: Il dominio. L'ultimo capitolo della saga reboot di Colin Trevorrow incassa altri 81.000 euro che lo portano a un lauto totale di 7,5 milioni di euro. I dinosauri continuano a incantare grandi e piccini invitando il pubblico nei cinema nonostante la calura. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, lo spettacolo assicurato dal film di Colin Trevorrow - che torna al timone per l'ultimo capitolo della trilogia - e la reunion tra le vecchie e nuove star della saga rappresentano ancora un'attrazione ghiotta per gli amanti del cinema spettacolare.