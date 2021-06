Thor: Love and Thunder: Chris Hemsworth festeggia flettendo i muscoli, la reazione di Hulk Hogan

La foto di Chris Hemsworth in posa muscolare sul set di Thor: Love and Thunder ha suscitato la reazione di Hulk Hogan.

Chris Hemsworth ha celebrato la fine delle riprese di Thor: Love and Thunder pubblicando su Instagram una foto che mostra i suoi muscoli possenti. Foto che ha suscitato la reazione di Hulk Hogan, che Hemsworth si prepara a interpretare in un biopic.

L'immagine postata da Chris Hemsworth vede l'attore coi capelli al vento e in posa da macho sul set di Thor: Love and Thunder insieme al regista Taika Waititi.

La foto, naturalmente, ha catturato l'attenzione di Hulk Hogan, che ha preso l'abitudine di monitorare la massa muscolare di Hemsworth per verificare che il fisico dell'attore di Avengers rispecchi il suo al culmine della carriera di wrestling due volte campione del WWE Hall-of-Famer. Dopo aver postato una versione ritagliata della foto sul proprio account Instagram, Hogan ha aggiunto:

"Mio fratello ha quella Hogan Pump on Jack, potrebbe sconfiggere fratello Andre", riferendosi alla defunta leggenda del wrestling Andre the Giant.

In precedenza, Hulk Hogan ha approvato la scelta di Chris Hemsworth come protagonista del biopic su di lui sostenendo che è bello abbastanza per interpretarlo.

Diretto da Taika Waititi, Thor: Love and Thunder vede il ritorno della star Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyrie, Natalie Portman è Jane Foster, Jaimie Alexander è Lady Sif, Chris Pratt torna nei panni di Star-Lord, Dave Bautista in quelli di Drax, Karen Gillan sarà ancora Nebula e Christian Bale sarà il villain Gorr il Macellatore di Dei.

L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è fissata al 6 maggio 2022.