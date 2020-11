Chris Hemsworth riceve l'approvazione di Hulk Hogan: "Può interpretarmi, è bello abbastanza"

Chris Hemsworth interpreterà Hulk Hogan in un nuovo film e ora la star del wrestling ha condiviso via Twitter la sua approvazione per la scelta dell'attore australiano.

In un recente post pubblicato su Twitter ha infatti lodato la preparazione fisica dell'interprete di Thor nei film Marvel sottolineando che è pronto, aggiungendo poi ironico: "Ed è abbastanza bello da interpretarmi".

Il film sulla vita di Hulk Hogan sarà diretto da Todd Phillips, reduce dal successo di Joker, e Chris Hemsworth ha recentemente parlato del suo entusiasmo nei confronti del progetto.

La star australiana, intervistata da Total Film, ha infatti dichiarato: "Questo film sarà un progetto davvero divertente. Come potete immaginare, la preparazione per il ruolo sarà follemente fisica. Devo crescere di una taglia rispetto a quanto fatto in precedenza, anche di più rispetto a quanto fatto con Thor. C'è l'accento, il fisico e l'atteggiamento".

Chris aveva aggiunto: "Dovrò inoltre immergermi nel mondo del wrestling, qualcosa che non vedo l'ora di fare".

Il lungometraggio sarà prodotto da Scott Silver, autore anche della sceneggiatura in collaborazione con John Pollono e la produzione che verrà curata da Michael Sugar, in collaborazione con Bradley Cooper e Phillips.

Hogan, uno dei wrestler più conosciuti, anche al di fuori del pubblico di appassionati, è diventato negli anni Ottanta una star televisiva grazie alle sue partecipazioni organizzate dalla World Wrestling Federation, diventando quindi protagonista di progetti per il piccolo schermo e cinematografici, ottenendo importanti sponsorizzazioni e collaborando anche alla realizzazione di videogiochi.

Terry Gene Bollea ha iniziato la sua carriera negli anni Settanta in Florida, ottenendo l'attenzione dei fan del wrestling combattendo contro Andre the Giant. Hogan è poi diventato il volto della WWF grazie alla gestione di Vince McMahon, ritrovandosi a diventare una celebrità.

Alcuni decenni dopo Hogan è stato coinvolto in alcuni scandali e ha intrapreso una lunga causa legale a causa della diffusione di un video a luci rosse da parte di Gawker, riuscendo a uscirne vincitore e ricevere un rimborso di alcuni milioni di dollari.

Sul grande schermo, tuttavia, dovrebbe essere dato spazio agli anni della sua ascesa e allo scoppio della Hulkamania.