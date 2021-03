Sylvester Stallone, la foto su Instagram rievoca Rocky III: "Hulk Hogan pesava 140 chili"

Tempo di ricordi e nostalgia per Sylvester Stallone! Il celebre volto di Rocky e Rambo ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto tratta da una sequenza di Rocky III, film in cui l'attore ha condiviso il set con Hulk Hogan.

Per moltissimi fan del franchise, Rocky III non è stato all'altezza dei primi due episodi della saga. In occasione di un post pubblicato su Instagram, però, Sylvester Stallone ha celebrato il terzo episodio del franchise e la collaborazione con il celebre Hulk Hogan. Il protagonista della saga ha affermato: "Divertente, ieri ho pubblicato un post in cui avevo 19 anni e sollevavo un uomo. All'epoca non avrei mai immaginato che, 16 anni dopo, mi sarei trovato a sollevare Hulk Hogan! Hulk è stato uno dei più grandi atleti che io abbia mai incontrato. Magari un giorno condividerò una foto tratta da Happy Days - La banda dei fiori di pesco. Anche lì mi sono reso protagonista di un sollevamento niente male!".

Rocky III ha contribuito a creare il mito di Hulk Hogan e ha fornito a Sylvester Stallone un notevole nemico da affrontare. Come riportato da Cinema Blend, nel post condiviso su Instagram, Stallone non ha omaggiato soltanto il film ma anche il suo compagno di set.

Nel corso della sua carriera, Sylvester Stallone ha dimostrato più volte tutta la sua gratitudine nei confronti del franchise di Rocky. Per questo motivo, l'attore ha insistito con la realizzazione di Creed e ha lavorato alla director's cut del quarto episodio della saga.