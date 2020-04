Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in perfetta forma prima delle riprese, ecco la foto!

Chris Hemsworth, nonostante lo stop a molte produzioni, si sta allenando in vista delle riprese di Thor. Love and Thunder.

Chris Hemsworth è tornato in perfetta forma, come dimostra una foto, in vista delle riprese di Thor: Love and Thunder, il cui inizio purtroppo sembra destinato a essere posticipato a causa della complicata situazione internazionale che rende impossibile iniziare il lavoro sul set.

La star australiana ha recentemente lanciato un'app ideata per aiutare le persone a casa a rimanere in forma e lui per primo sta sfruttando nel migliore dei modi i programmi di allenamento disponibili. Chris Hemsworth dovrebbe infatti tornare a interpretare il supereroe della Marvel ad agosto e, pur non potendo prevedere se sarà possibile iniziare la produzione del cinecomic, appare pronto fisicamente a rientrare in azione.

Chris Hemsworth: una foto dell'attore mentre si allena

Thor: Love and Thunder, che avrà la regia di Taika Waititi, potrebbe subire dei ritardi come accaduto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings e la serie The Falcon and the Winter Soldier.

La situazione complicata ha inoltre obbligato la Disney a sospendere, per il momento senza annunciare una nuova data, l'uscita nelle sale di Black Widow.

Il film dovrebbe arrivare nei cinema americani il 5 novembre 2021 e avrà come protagonisti Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, impegnata anche in una versione al femminile di Thor. Christian Bale ha invece ottenuto il ruolo del villain, di cui per il momento non è stata rivelata l'identità dando il via alle ipotesi dei fan riguardanti il personaggio che è stato affidato al talentuoso attore.