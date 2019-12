The Witcher supera The Mandalorian e diventa la serie più ricercata al mondo

The Witcher supera The Mandalorian e diventa la serie più ricercata e desiderata dal pubblico globale in base al numero di interazioni generate dallo show.

Netflix ha trovato la sua hit globale, si tratta del fantasy The Witcher che supera The Mandalorian e diventa la serie tv più ricercata al mondo.

Secondo i dati diffusi da Parrot Analytics, The Witcher, basata sui romanzi dell'autore polacco Andrzej Sapkowski, è la serie tv più ricercata al mondo, dato ricostruito basandosi sull'espressione del desiderio, coinvolgimento sui social e visioni dello show diffuso su Netflix.

Geralt in una scena di The Witcher

The Witcher, pubblicata su Netflix il 20 dicembre, ha superato la serie Disney+ The Mandalorian diventando lo show più ricercato nella settimana tra il 22 e il 28 dicembre. The Witcher è la prima serie tv negli stati Uniti, con quasi 127 milioni di espressioni di desiderio e ricerca comparata con i 115 milioni di The Mandalorian.

Partenza col botto, dunque, per The Witcher, considerata la popolarità di The Mandalorian che il mese scorso ha detronizzato Stranger Things, interrompendo dopo 21 settimane la sua permanenza in vetta alla classifica.

"L'immediato successo mondiale di The Witcher evidenzia l'impatto che una serie tv binge-released può avere sulla richiesta del pubblico" specifica Parrot Analytics. representative said. "Il suo successo è cruciale per la direzione che Netflix intraprenderà nel 2020 visto che la piattaforma deve fronteggiare nuovi rivali e il declino globale della richiesta di contenuti originali."

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.

