The Witcher: una star de Il trono di spade sarà il villain della stagione 2?

Un volto noto de Il trono di spade potrebbe approdare nel cast della seconda stagione della serie Netflix The Witcher in un ruolo da villain.

Una star de Il trono di spade potrebbe fare la sua comparsa nella seconda stagione di The Witcher con un ruolo da villain. Si tratta dell'interprete di Tywin Lannister Charles Dance, che sarebbe nel mirino dei produttori della serie Netflix.

L'incontro tra Renfri e Geralt

La serie Netflix The Witcher è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico e della critica. lo show è stato rinnovato ufficialmente per una seconda stagione e si vocifera che Netflix avrebbe dato segretamente l'ok anche a una terza stagione di The Witcher.

Secondo una fonte anonima vicina a We Got This Covered, i produttori di The Witcher sarebbe intenzionati a ingaggiare Charles Dance per la seconda stagione affidandogli un ruolo da villain, ruolo che per il momento non è stato reso noto.

La prima stagione di The Witcher vede protagonisti Henry Cavill, Anya Chalotra e Freya Allan.

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.