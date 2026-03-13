The Witcher 5, il ritorno di un personaggio anticipa una grande battaglia?

Uno dei personaggi apparsi nelle prime stagioni dello show farà ritorno nell'ultimo appuntamento, segno che l'arrivo di una grande resa dei conti presente nei libri è vicina

The Witcher concluderà la sua corsa su Netflix con la quinta stagione, che adatterà diversi momenti salienti della storia originale nel corso degli episodi finali.

Uno di questi eventi importanti è la battaglia di Brenna, che sembra essere il motivo per cui un personaggio assente da tempo nelle stagioni precedenti tornerà nella quinta stagione di The Witcher.

The Witcher 4, Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia nel trailer

The Witcher 5, chi farà ritorno nella stagione finale?

Un nuovo report di Redanian Intelligence ha rivelato che due personaggi torneranno nella quinta stagione: il primo è Witcher Lambert, uno dei preferiti dai fan, che sarà interpretato ancora una volta da Paul Bullion.

Non è una grande sorpresa, ma lo è invece il ritorno di Jarre, che sarà interpretato ancora una volta da Joseph Payne. Jarre non si vede dalla seconda stagione della serie ed è apparso solo in un episodio, quindi il fatto che stia tornando potrebbe significare che sarà coinvolto nella battaglia di Brenna, dato che nei libri ha avuto un ruolo in quella battaglia.

Il personaggio di Jarre, interpretato da Joseph Payne

Chi è il personaggio di Jarre nella saga letteraria

Per chi non conoscesse Jarre, era uno scriba che lavorava con Nenneke, ed è proprio questo che lo ha portato a incrociare il cammino di Ciri. In seguito, avrebbe tentato di arruolarsi nell'Esercito Volontario Mahatma, ma finì per entrare a far parte del PFI (acronimo di Poor F** Infantry, ovvero "Povera Fottuta Fanteria"), un gruppo composto da novellini senza alcuna esperienza di combattimento.

Il battaglione di Jarre si ritrova con il difficile compito di rallentare le forze nilfgaardiane fino all'arrivo dei rinforzi. Sarebbe una sfida impegnativa per qualsiasi battaglione, figuriamoci per uno con così poca esperienza e armi avanzate.

Nei libri, la battaglia di Brenna è raccontata da una moltitudine di prospettive e, al termine dello scontro, il bilancio delle vittime è piuttosto pesante. Molti dei personaggi non fanno parte del cast principale, quindi ci si affeziona rapidamente a un nuovo personaggio solo per vederlo morire nella stessa storia.

Quando esce in streaming l'ultima stagione di The Witcher

La quinta stagione, che sarà anche l'ultima della serie fantasy prodotta da Netflix, è prevista per il 2026, ma al momento non è stata ancora annunciata una data di uscita precisa. Molti ritengono probabile un'uscita nella seconda metà del 2026, forse tra l'autunno e l'inverno, tempi compatibili con il lungo lavoro sugli effetti visivi tipico della serie.