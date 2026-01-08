The Witcher 5, cosa svelano le prime anticipazioni dell'ultima stagione

La serie, che l'anno scorso ha dovuto affrontare l'assenza di Henry Cavill, sostituito da Liam Hemsworth, si avvierà verso la sua conclusione dopo una lunga serie di alti e bassi

Non abbiamo ancora una data di uscita confermata, ma la quinta e ultima stagione di The Witcher arriverà su Netflix nel corso del 2026 e adesso abbiamo anche qualche informazione in più sulla trama.

La quarta stagione ha ricevuto recensioni prevalentemente contrastanti o negative dai fan, mettendo in qualche modo in ombra il debutto di Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia, ruolo interpretato da Henry Cavill nelle prime tre stagioni.

Oltre a Hemsworth, il cast confermato per la stagione finale include Anya Chalotra (Yennefer di Vengerberg), Freya Allan (la principessa Cirilla di Cintra), Joey Batey (Jaskier) e Laurence Fishburne (Regis).

The Witcher 4, Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia

La trama della quinta e ultima stagione

Netflix ha pubblicato oggi una sinossi della quinta stagione di The Witcher, rivelando che "Il tempo della fine è vicino: forze oscure si stanno alleando in tutto il continente con piani malvagi nei confronti di Ciri. Anche se Geralt e Yennefer riusciranno a salvare la loro figlia e a realizzare il loro ultimo desiderio di riunirsi come famiglia, dovranno affrontare ostacoli e nemici come non hanno mai affrontato prima".

Lo scorso novembre è stato riferito che la quarta stagione di The Witcher aveva debuttato su Netflix con 7,4 milioni di visualizzazioni. Si è trattato di un calo del 51% rispetto alla terza stagione e di un drastico calo del 60% rispetto alla seconda stagione, che ha evidenziato una mancanza generale di interesse da parte di molti spettatori di vedere Hemsworth sostituire Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia.

"La quarta e la quinta stagione è un'unica grande storia. Sapevamo che avremmo dovuto suddividerla in base a come sarebbe stata lanciata su Netflix, ma in realtà è la storia del viaggio di questa famiglia che torna insieme, e penso che quando scegliamo specificamente quali dettagli includere dai libri, cerchiamo una serie di elementi davvero molto diversi tra loro", aveva anticipato la showrunner Lauren Schmidt Hissrich.